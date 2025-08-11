Kumpulan Trik The Witcher 3: Wild Hunt PS4 Lengkap

Berikut Trik The Witcher 3: Wild Hunt PS4(Doc PlayStation)

THE Witcher 3: Wild Hunt untuk PS4 adalah game action role-playing dunia terbuka yang dikembangkan oleh CD Projekt Red dan dirilis pada 19 Mei 2015.

Game ini merupakan seri ketiga dari The Witcher, yang diadaptasi dari novel fantasi karya Andrzej Sapkowski.

1. Kuasai Sistem Pertarungan

Gunakan Quen sebelum bertarung

Quen memberi perisai yang menyerap satu serangan, sangat berguna di awal dan pertarungan sulit.

Manfaatkan dodge & roll

Dodge untuk menghindar jarak pendek, roll untuk menjauh dari serangan besar.

Pelajari kelemahan musuh

Gunakan Bestiary untuk mengetahui kelemahan monster, misalnya Vampir lemah terhadap Moon Dust dan Devil’s Puffball.

2. Gunakan Ramuan & Oil Secara Strategis

Oleskan weapon oil sesuai jenis musuh sebelum bertarung.

Minum ramuan seperti Swallow untuk regenerasi HP atau Thunderbolt untuk meningkatkan damage.

Jangan lupa decoctions yang memberi efek pasif kuat, tapi hati-hati dengan toxicity.

3. Jelajahi Peta Sebisa Mungkin

Cari tanda tanya di peta, biasanya berisi harta, sarang monster, atau tempat menarik.

Gunakan fast travel signpost untuk menghemat waktu, tapi pastikan menjelajah untuk menemukan lokasi baru.

4. Manajemen Uang & Barang

Jangan menjual bahan crafting, simpan untuk membuat senjata atau armor langka.

Jual barang jarahan yang tidak berguna, terutama junk items, ke pedagang yang memberi harga lebih tinggi.

Simpan glyphs dan runes untuk upgrade peralatan.

5. Upgrade & Crafting

Prioritaskan membuat Witcher gear set.

Tingkatkan armor dan senjata di blacksmith atau armorer yang sesuai level.

Ambil kontrak monster untuk mendapatkan diagram & bahan crafting langka.

6. Manfaatkan Roach

Panggil Roach dengan menekan L3 dua kali.

Gunakan Roach untuk kabur dari musuh atau melakukan perjalanan cepat di darat.

Kalahkan horse races untuk mendapatkan pelana, pelindung kuda, dan kantong lebih besar.

7. Side Quest & Kontrak Monster

Selesaikan side quest, karena banyak yang memberi hadiah senjata langka dan alur cerita tambahan.

Kontrak monster memberi uang, EXP, dan bahan crafting unik.

8. Leveling & Skill Build

Fokus upgrade skill Combat untuk damage atau Signs untuk efek sihir kuat.

Ambil skill Gourmet agar regenerasi HP dari makanan berlangsung lama.

Gunakan mutagens untuk menambah kekuatan skill.

9. Trik Khusus PS4

Quick save dengan menekan Options dan save sebelum pertarungan sulit.

Gunakan Photo Mode untuk menangkap momen epik.

Atur sensitivitas kamera di Options agar gerakan lebih nyaman.

10. Rahasia & Eksplorasi

Cari Places of Power untuk mendapat skill point tambahan.

Beberapa quest punya pilihan moral yang memengaruhi ending, baca dialog dengan teliti.

Kunjungi Skellige lebih awal untuk farming XP dari smuggler's cache di laut.

Pada game ini, pemain mengendalikan Geralt of Rivia, seorang pemburu monster profesional, yang sedang mencari anak angkatnya, Ciri, yang dikejar oleh pasukan supranatural bernama Wild Hunt. (Z-4)