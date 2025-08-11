Interval Adalah: Pengertian, Jenis, dan Contoh Mudah Dipahami

Headline
APA itu interval? Dalam dunia musik, interval adalah jarak antara dua nada yang berbeda. Interval menjadi salah satu elemen penting dalam membentuk melodi dan harmoni. Artikel ini akan menjelaskan pengertian interval, jenis-jenisnya, dan contoh sederhana yang mudah kamu pahami, bahkan jika kamu baru belajar musik!
Secara sederhana, interval adalah jarak antara dua nada, baik yang dimainkan secara bersamaan (harmonik) maupun berurutan (melodik). Interval diukur berdasarkan jumlah langkah atau jarak antara nada-nada tersebut, seperti dari nada C ke G atau dari A ke E. Interval ini membantu musisi menciptakan lagu yang enak didengar.
Ada beberapa jenis interval yang perlu kamu ketahui. Berikut penjelasannya:
Untuk memahami interval adalah apa, coba dengarkan lagu sederhana. Misalnya, lagu "Twinkle Twinkle Little Star" memiliki interval sederhana seperti prima dan kuint. Coba mainkan nada C ke C (prima) atau C ke G (kuint) di piano, kamu akan mendengar jarak nadanya!
Untuk menghitung interval, kamu cukup menghitung jumlah nada antara dua nada, termasuk nada awal dan akhir. Misalnya, dari C ke E (C-D-E) adalah interval terts (3 nada). Kamu juga bisa menggunakan tangga nada untuk memahami jarak setengah atau satu langkah.
Interval adalah dasar dari harmoni dan melodi dalam musik. Dengan memahami interval, kamu bisa:
Jadi, interval adalah kunci untuk memahami struktur musik secara mendalam!
Interval adalah jarak antara dua nada yang menjadi fondasi musik. Dengan mempelajari jenis-jenis interval seperti sempurna, mayor, minor, dan disonan, kamu bisa lebih mudah memahami dan membuat musik. Cobalah praktikkan dengan alat musik sederhana seperti piano atau gitar untuk merasakan sendiri bagaimana interval bekerja!
