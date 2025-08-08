Berikut Trik Baldur's Gate 3 PS5(Doc PlayStation)

BALDURS's Gate 3 PS5 adalah permainan video bergenre role playing game yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Larian Studios, dirilis untuk PlayStation 5 pada tahun 2023.

Game ini merupakan kelanjutan dari seri Baldur’s Gate yang mengadaptasi aturan dan dunia dari Dungeons & Dragons edisi ke-5.

1. Tautkan Mode Turn-Based secara Manual

Gunakan L3 sekali untuk masuk atau keluar dari mode berbasis giliran, sangat membantu saat menyelinap atau merencanakan langkah.

2. Identifikasi Objek dengan Cepat

R3: Sorot objek interaktif di sekitar seperti peti atau tombol rahasia.

X: Melakukan pencarian area sekitar dan menampilkan daftar objek yang bisa diinteraksi.

3. Atur Hotbar & Radial Wheel

R1 membuka radial wheel saat di menu inventaris. Gunakan untuk mengelola tas dan item.

Kustomisasi radial wheel membuat navigasi lebih cepat.

4. Quicksave: Simpan Cepat, Hemat Nyawa

Gunakan kombinasi Options dan segitiga untuk simpan cepat. Alternatifnya menggunakan R2 dan segitiga juga bisa.

5. Maksimalkan Action dan Bonus Action

Shove: Gunakan sebagai bonus action untuk mendorong musuh ke jurang atau mengganggu serangan.

Dipping senjata: Celupkan senjata ke objek di dekatmu, misalnya api atau racun, untuk efek tambahan.

6. Posisi yang Menguntungkan & Menyelam

Tinggi lebih baik: Menempati posisi tinggi meningkatkan akurasi dan jangkauan, terutama untuk pemanah.

Manfaatkan stealth: Jika ragu, sembunyi dulu dan manfaatkan situasi.

Dalam game ini, pemain akan membuat karakter sendiri atau memilih karakter yang sudah ada lalu memulai petualangan di dunia fantasi Forgotten Realms. (Z-4)