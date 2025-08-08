Debut Single Sarat Makna dari Pemenang Miss Asia 2023

Kalisa Putri(Dok Instagram)

SOSOK perempuan muda asal Indonesia yang dikenal melalui ajang kecantikan internasional kini memulai langkah baru di dunia musik. Setelah meraih gelar Miss Asia 2023, Kalisa Putri yang dikenal dengan citra Half Human Half Doll ini resmi meluncurkan single perdana berjudul Lucky Girl.

Lagu ini diciptakan oleh Jaz Rowe dan dirilis di bawah lisensi Sony Music. Mengusung genre pop, Lucky Girl bercerita tentang perjalanan seorang gadis yang berasal dari lingkungan sederhana dan jauh dari kehidupan kota, namun memiliki mimpi besar untuk meraih kesuksesan.

“Lagu ini memotivasi perempuan agar menyadari bahwa keberuntungan tidak datang secara instan atau karena privilese semata. Butuh proses dan perjuangan untuk bisa disebut sebagai 'Lucky Girl',” ungkap Kalisa dalam keterangan pers, Jumat (8/8).

Peluncuran single ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya di bulan Agustus. Ia menyebut momentum tersebut sebagai waktu yang sempurna karena menjadi bentuk hadiah dari pencapaian yang ia raih di usia baru.

“Tahun ini begitu banyak keberuntungan yang saya syukuri. Mulai dari hubungan personal, hingga pencapaian akademik dan budaya,” ujarnya.

Sementara itu, Kalisa juga baru-baru ini resmi menyandang gelar kehormatan Nyimas Tumenggung Budayaningtyas dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Wanita yang berhasil lulus dengan gelar Magister Hukum dari Universitas Trisakti itu pun sengaja meluncurkan single debutnya sekaligus dalam perayaan ulang tahunnnya.

Ia berharap Lucky Girl dapat diterima luas oleh masyarakat, terutama generasi muda yang sedang berjuang menggapai impian.

“Kesuksesan tidak hadir dalam semalam. Lagu ini saya persembahkan sebagai pengingat bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Lebih baik menjadi perempuan yang beruntung daripada sekadar cantik, karena perempuan yang beruntung sudah pasti cantik, tapi yang cantik belum tentu beruntung,” tutupnya. (E-4)