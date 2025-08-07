Revenge of Others: Sinopsis, Pemain, dan Fakta Menarik Drama Korea Terpopuler.

Sinopsis drama Korea Revenge of Others(iMDB)

REVENGE of Others adalah drama Korea yang mengguncang hati penonton dengan cerita balas dendam dan misteri yang mendebarkan. Dirilis pada 9 November 2022 di Disney+, drama ini langsung mencuri perhatian berkat alur cerita yang menegangkan dan akting memukau para pemainnya. Artikel ini akan membahas sinopsis, daftar pemain, dan fakta menarik tentang Revenge of Others yang wajib kamu tahu!

Sinopsis Revenge of Others: Kisah Balas Dendam yang Penuh Teka-Teki

Drama Revenge of Others mengisahkan Ok Chan-mi (Shin Ye-eun), seorang siswi SMA yang pindah ke Yongtan High School untuk mencari kebenaran di balik kematian saudara kembarnya, Park Won-seok. Chan-mi tidak percaya bahwa kematian kakaknya adalah bunuh diri, seperti yang diklaim pihak sekolah.

Di sekolah baru, ia bertemu Ji Soo-heon (Lomon), seorang siswa yang diam-diam menjadi "pahlawan" dengan membalas dendam atas nama siswa yang di-bully. Bersama, mereka terjerat dalam serangkaian misteri yang mengungkap rahasia gelap di sekolah, termasuk bullying, manipulasi, dan pembunuhan.

Alur cerita yang penuh kejutan membuat penonton terus penasaran. Setiap episode menghadirkan petunjuk baru, menjadikan Revenge of Others salah satu drama thriller terbaik tahun 2022.

Kenapa Harus Nonton Revenge of Others?

Alur cerita yang intens dan penuh plot twist.

Tema sosial seperti bullying dan keadilan yang relevan.

Chemistry kuat antar karakter utama.

Daftar Pemain Revenge of Others: Bintang Muda Berbakat

Revenge of Others dibintangi oleh aktor dan aktris muda Korea yang sedang naik daun. Berikut adalah para pemain utama dan peran mereka:

1. Shin Ye-eun sebagai Ok Chan-mi

Shin Ye-eun memerankan Ok Chan-mi, seorang penembak jitu SMA yang bertekad mengungkap misteri kematian kakaknya. Akting emosionalnya dalam adegan tangis di kantor polisi menjadi salah satu momen paling berkesan.

2. Lomon sebagai Ji Soo-heon

Lomon, yang dikenal lewat All of Us Are Dead, berperan sebagai Ji Soo-heon, siswa dengan latar belakang tragis yang membalas dendam untuk korban bullying. Perannya menunjukkan sisi aksi dan emosi yang mendalam.

3. Seo Ji-hoon sebagai Seok Jae-beom

Seo Ji-hoon mencuri perhatian sebagai Seok Jae-beom, siswa kaya yang kehilangan ingatan setelah koma selama enam bulan. Karakternya penuh misteri dan menjadi favorit banyak penonton.

4. Chae Sang-woo sebagai Gi Oh-sung

Chae Sang-woo memerankan Gi Oh-sung, ketua kelas manipulatif yang menjadi antagonis utama. Aktingnya membuat penonton geram sekaligus kagum.

5. Pemain Pendukung

Lee Soo-min sebagai Kuk Ji-hyun, adik tiri Gi Oh-sung.

Chung Su-bin sebagai Tae So-yeon, gadis albino yang pemberani.

Wooyeon sebagai Hong Ah-jeong, pacar Park Won-seok.

Fakta Menarik tentang Revenge of Others

Selain cerita dan akting yang memikat, Revenge of Others punya sejumlah fakta menarik yang bikin drama ini semakin spesial:

1. Terinspirasi dari Isu Sosial Nyata

Drama ini mengangkat isu bullying di sekolah Korea Selatan, termasuk fenomena "wang-ta" (pengucilan sosial) yang sering memicu kasus serius, bahkan bunuh diri. Revenge of Others menyampaikan pesan kuat tentang keadilan dan dampak kekerasan di kalangan remaja.

2. Lokasi Syuting yang Ikonik

Banyak adegan difilmkan di gedung Universitas Yonsei yang ditumbuhi tanaman ivy, yang juga muncul di drama lain seperti True Beauty. Lokasi ini menambah estetika visual drama.

3. Akting Seo Ji-hoon yang Memukau

Seo Ji-hoon mendapatkan pujian besar karena memerankan dua kepribadian dalam karakternya, Seok Jae-beom dan Seok Jae-joon. Proses persiapannya melibatkan diskusi intens dengan sutradara untuk memahami karakter yang kompleks.

4. Plot Twist yang Mengejutkan

Revenge of Others dikenal dengan plot twist-nya, terutama di episode terakhir. Salah satu kejutan besar adalah pengungkapan pelaku sebenarnya di balik kematian Park Won-seok, yang membuat penonton tercengang.

5. Chemistry Shin Ye-eun dan Lomon

Meski romansa bukan fokus utama, chemistry antara Ok Chan-mi dan Ji Soo-heon begitu alami. Banyak penggemar berharap ada kisah cinta lebih dalam di antara mereka.

Kesimpulan: Mengapa Revenge of Others Wajib Ditonton?

Revenge of Others adalah drama Korea yang sempurna untuk penggemar thriller dan misteri. Dengan sinopsis yang menarik, akting luar biasa dari Shin Ye-eun, Lomon, dan Seo Ji-hoon, serta fakta menarik yang memperkaya pengalaman menonton, drama ini layak jadi pilihan utama. Jangan lewatkan kisah balas dendam yang penuh emosi dan kejutan ini di Disney+!

