Lirik dan Chord Lagu Masing Masing - Ernie Zakri & Ade Govinda, Viral 7 Juta Penonton

Ilustrasi(Freepik.com)

Lagu Masing Masing karya Ade Govinda yang dinyanyikan bersama Ernie Zakri telah mencuri hati jutaan pendengar. Dirilis pada 3 November 2023 sebagai bagian dari album Aura, lagu ini menjadi viral di TikTok dan YouTube. Video musiknya telah ditonton lebih dari 7 juta kali di YouTube, menjadikannya salah satu hits terbesar di Indonesia dan Malaysia. Dengan lirik yang emosional dan melodi yang menyentuh, lagu ini bercerita tentang perpisahan dalam hubungan yang toxic. Yuk, pelajari lirik dan chord gitarnya untuk ikut menyanyikan lagu Masing Masing ini!

Makna Lagu Masing Masing

Masing Masing mengisahkan kisah cinta yang penuh perjuangan namun berakhir karena hubungan yang tidak sehat. Liriknya yang dalam, seperti "Pernah sesayang itu pernah, pernah secinta itu pernah," menggambarkan perasaan kehilangan dan keberanian untuk move on. Kolaborasi antara Ernie Zakri, penyanyi berbakat dari Malaysia, dan Ade Govinda, musisi ternama Indonesia, membuat lagu ini terasa begitu nyata dan relate bagi banyak orang. Tak heran jika lagu ini menduduki peringkat tinggi di Spotify dan Apple Music.

Lirik Lagu Masing Masing

Berikut adalah lirik lengkap lagu Masing Masing yang ditulis oleh Ade Govinda dan dinyanyikan bersama Ernie Zakri:

Pernah sesayang itu pernah Pernah secinta itu pernah Pernah sedalam itu tapi itu dulu Sebelum ada hati lain Pernah berjuang itu pernah Pernah terjatuh juga pernah Pernah bersama kita tapi itu dulu Pada akhirnya pisah juga Aku tak kau anggap ada cerita Aku tak kau anggap ada derita Tapi kamu berlaku bagai Pemilik ragaku tapi aku Letih juga lebih baik Kita masing masing

Lirik ini begitu emosional, mencerminkan perasaan lelah dalam hubungan yang tak lagi sehat. Frasa seperti "tapi aku letih juga lebih baik kita masing masing" menjadi penggalan yang viral di TikTok.

Chord Gitar Lagu Masing Masing (Versi Mudah untuk Pemula)

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu Masing Masing dengan gitar, berikut chord dasar yang mudah untuk pemula (capo di fret 3):

[Intro] C [Verse] Dm C tapi aku.. letih juga.. F G C lebih baik.. kita masing-masing.. C F pernah sesayang itu pernah.. D G pernah secinta itu pernah.. E Am -G D/F# pernah sedalam itu tapi itu dulu.. Dm G sebelum ada hati lain.. C F pernah berjuang itu pernah.. D G pernah terjatuh juga pernah.. E Am -G D/F# pernah bersama kita tapi itu dulu.. Dm G pada akhirnya pisah juga.. [Chorus] F G C Aku tak kau anggap ada cerita.. F G C Aku tak kau anggap ada derita.. F G Tapi kamu berlaku bagai E Am -G Pemilik ragaku tapi aku Dm F Letih juga lebih baik G C Kita masing masing

Chord ini disusun agar mudah dimainkan, bahkan untuk pemula. Gunakan petikan lembut pada bagian verse untuk menonjolkan nuansa melankolis lagu Masing Masing.

Tips Memainkan Chord Masing Masing

Gunakan capo di fret 3 untuk menyesuaikan nada dengan vokal Ernie Zakri.

Mainkan dengan tempo lambat untuk menangkap emosi lagu.

Tambahkan dinamika pada chorus dengan petikan yang lebih keras untuk membangun klimaks.

Latih vokal sambil bermain gitar agar emosi lagu tersampaikan lebih kuat.

Kenapa Lagu Masing Masing Begitu Populer?

Lagu Masing Masing berhasil menarik perhatian karena beberapa alasan:

Kolaborasi Lintas Negara : Perpaduan talenta Ernie Zakri dari Malaysia dan Ade Govinda dari Indonesia menciptakan harmoni yang unik.

: Perpaduan talenta Ernie Zakri dari Malaysia dan Ade Govinda dari Indonesia menciptakan harmoni yang unik. Lirik yang Relate : Cerita tentang perpisahan dan hubungan toxic resonan dengan banyak pendengar.

: Cerita tentang perpisahan dan hubungan toxic resonan dengan banyak pendengar. Viral di Media Sosial : Penggalan lirik seperti "pernah sesayang itu pernah" sering digunakan di TikTok, meningkatkan popularitas lagu.

: Penggalan lirik seperti "pernah sesayang itu pernah" sering digunakan di TikTok, meningkatkan popularitas lagu. Video Musik yang Menyentuh: Video musik di YouTube yang telah ditonton lebih dari 7 juta kali menambah daya tarik lagu ini.

Sejak dirilis, lagu ini telah mencapai 50,24 juta streams di Spotify dan menduduki peringkat 1 di Hot Hits Indonesia Spotify. Video musiknya juga menjadi salah satu yang terpopuler di YouTube, dengan lebih dari 184 ribu likes.

Fakta Menarik tentang Lagu Masing Masing

Lagu ini terinspirasi dari kisah cinta tragis yang dialami Ade Govinda dan Ernie Zakri, membuatnya terasa sangat personal.

Proses rekaman melibatkan emosi mendalam, dengan Ernie Zakri menghayati setiap bait untuk menyampaikan perasaan kehilangan.

Versi instrumental lagu ini dirilis pada 3 Mei 2024 untuk merayakan kesuksesannya di platform musik digital.

Kesimpulan

Lagu Masing Masing oleh Ernie Zakri dan Ade Govinda adalah perpaduan sempurna antara lirik emosional, melodi menyentuh, dan vokal yang kuat. Dengan chord gitar yang mudah dipelajari dan lirik yang relate, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin menyanyi sambil bermain gitar. Video musiknya yang telah ditonton lebih dari 7 juta kali di YouTube membuktikan bahwa lagu ini telah menjadi fenomena. Jadi, tunggu apa lagi? Ambil gitar, mainkan chordnya, dan rasakan emosi dari lagu Masing Masing!