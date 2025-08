The Naked Gun, Film Lawak Berbalut Aksi

Dok. IG Naked Gun Movie(Dok. IG Naked Gun Movie)

31 tahun lalu film Naked Gun 33: The Final Insult sukses menghibur publik dunia, lebih dari 3 dekade berlalu kini hadir sekuel lepas dari film tersebut dengan judul The Naked Gun. Menghadirkan cerita yang nyaris sama, dalam balutan genre komedi-aksi khas Amerika Serikat.

Dibintangi Liam Neeson (Frank Drebin Jr) dan Pamela Anderson (Beth Devenport), The Naked Gun mengisahkan seorang letnan polisi Drebin Jr yang merupakan anak dari Drebin pada film sebelumnya. Dia berupaya membongkar rahasia dibalik kematian seorang pekerja IT hebat, yang merupakan saudara dari Beth.

Dalam perjalanan membongkar kasus kematian tersebut, tanpa disadari, kasus itu ternyata berhubungan dengan sindikat kriminal berbahaya. Tidak sendirian, Drebin Jr pun dibantu oleh Beth dan Ed Hocker (Paul Walter) untuk membongkar kasus tersebut

Hadir sebagai film bergenre Komedi-Aksi, sepanjang 1 jam 25 menit penonton bakal disajikan deretan adegan laga yang konyol dan tidak masuk akal dalam perjalanan Drebin Jr, Beth dan Ed Hocker membongkar kasus tersebut. Dialog-dialog ala jokes bapak-bapak pun banyak ditampilkan pada film tersebut.

Selain menyajikan adegan laga yang mengundang gelak tawa, adegan romansa yang menghibur dari Drebin Jr dan Beth juga tampil disana. Termasuk bagaimana upaya Drebin Jr memikat hati Beth dalam perjalanan keduanya membongkar kasus tersebut.

Menjadi catatan, film ini hadir dengan katagori usia 17+, dalam penayangannya bakal banyak tersaji dialog serta komedi dewasa. Sehingga kurang cocok untuk disaksikan bersama anak-anak.

The Naked Gun diarahkan sutradara Akiva Schaffer. Ia merupakan sutradara yang juga menggarap Hot Rod (2007), The Watch (2012), Popstar: Never Stop Never Stopping (2016), hingga menjadi produser Palm Springs (2020). The Naked Gun telah tayang di bioskop sejak 30 Juli 2025. (H-2)