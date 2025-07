Liam Neeson dan Pamela Anderson Pacaran Usai Film The Naked Gun

Aktor Liam Neeson(Instagram/@officialliamneeson)

LIAM Neeson dan Pamela Anderson dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara. Keduanya menjalin hubungan setelah syuting film The Naked Gun.

Seorang sumber mengatakan, “Ini adalah romansa yang baru dimulai. Tulus, dan jelas mereka saling jatuh cinta,” dikutip Media Indonesia dari People, Rabu, (30/7).

Liam Neeson yang kini berusia 73 tahun dan Pamela Anderson yang berusia 58 tahun saat ini menikmati kebersamaan mereka. Film keduanya, The Naked Gun, akan tayang pada awal Agustus ini di bioskop. Dalam The Naked Gun, Neeson berperan sebagai Letnan Frank Drebin Jr., putra Frank Drebin yang diperankan Leslie Nielsen dari film The Naked Gun aslinya. Anderson berperan sebagai kekasihnya, Beth.

Pada pemutaran perdana The Naked Gun di New York pada Senin, (28/7), kedua bintang membawa kedua putra mereka ke karpet merah untuk foto bersama. Anderson memiliki anak bernama Brandon, 29, dan Dylan, 27, dengan mantan suami Tommy Lee, dan Neeson memiliki anak bernama Micheál, 30, dan Daniel, 28, dengan mendiang istri Natasha Richardson. (H-4)