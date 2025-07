Ilustrasi(IMDB)

Drama Korea It's Okay to Not Be Okay adalah cerita indah tentang cinta dan penyembuhan. Drama ini tayang pada tahun 2020 dan menjadi favorit banyak orang. Di sini, kita akan bahas sinopsis, nama pemain, dan di mana kamu bisa menontonnya. Semua info disajikan dengan sederhana agar mudah dibaca.

Sinopsis It's Okay to Not Be Okay

It's Okay to Not Be Okay menceritakan tentang Moon Gang-tae, seorang pekerja di rumah sakit jiwa. Ia tinggal bersama kakaknya yang autis, Moon Sang-tae. Suatu hari, Gang-tae bertemu Ko Moon-young, seorang penulis buku anak yang punya masalah emosi. Mereka saling membantu menyembuhkan luka hati masing-masing. Cerita ini penuh dengan emosi, humor, dan pelajaran hidup.

Cerita Utama dan Tema

Drama ini fokus pada tema kesehatan mental. It's Okay to Not Be Okay menunjukkan bahwa tidak apa-apa jika kita tidak baik-baik saja. Karakter utama belajar menerima diri sendiri dan orang lain. Ada banyak momen mengharukan yang membuat penonton terinspirasi.

Nama Pemain It's Okay to Not Be Okay

Drama It's Okay to Not Be Okay dibintangi oleh aktor dan aktris terkenal Korea. Mereka memerankan karakter dengan sangat baik, membuat cerita terasa nyata.

Pemain Utama

Kim Soo-hyun sebagai Moon Gang-tae: Pekerja rumah sakit yang peduli dan sabar.

Seo Yea-ji sebagai Ko Moon-young: Penulis buku anak yang unik dan kuat.

Oh Jung-se sebagai Moon Sang-tae: Kakak Gang-tae yang autis dan berbakat menggambar.

Pemain Pendukung

Park Gyu-young sebagai Nam Ju-ri: Perawat yang ramah dan sahabat Gang-tae.

Kim Chang-wan sebagai Oh Ji-wang: Direktur rumah sakit yang bijaksana.

Kim Joo-hun sebagai Lee Sang-in: Penerbit buku Moon-young.

Ada banyak pemain lain yang membuat It's Okay to Not Be Okay semakin menarik.

It's Okay to Not Be Okay Tayang di Platform Mana?

Kamu bisa menonton It's Okay to Not Be Okay di beberapa platform. Drama ini awalnya tayang di tvN di Korea. Sekarang, tersedia untuk streaming di seluruh dunia.

Platform Streaming

Netflix: Tempat utama untuk menonton semua episode dengan subtitle Indonesia.

tvN: Jika kamu di Korea, atau melalui layanan resmi mereka.

Layanan lain seperti Viu atau iQIYI mungkin juga menyediakannya, tapi cek ketersediaan di wilayahmu.

Dengan It's Okay to Not Be Okay, kamu akan belajar banyak tentang empati dan cinta. Jangan lewatkan drama ini! (Z-2)