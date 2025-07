Camp Broadway Indonesia Jadi Platform Berkesenian Anak Muda

CAMP Broadway Indonesia.(Dok. MI/Fathurrozak)

CAMP Broadway Indonesia (CBI), satu-satunya lembaga resmi pemegang lisensi Camp Broadway di Asia Pasifik, kembali menunjukkan komitmennya sebagai wadah pengembangan bakat seni anak muda Indonesia. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli, para talenta muda dari Camp Broadway Indonesia Legacy Stars sukses memukau penonton di Galeri Indonesia Kaya pada Sabtu (19/7), dengan pertunjukan musikal dan monolog bertajuk Kami Anak Indonesia: Surat untuk Indonesia. Pertunjukan ini menandai debut perdana Camp Broadway Indonesia di panggung Galeri Indonesia Kaya.

Pertunjukan ini bukan sekadar hiburan, melainkan sebuah pesan mendalam dari generasi muda kepada bangsa. Produser eksekutif Camp Broadway Indonesia Triwatty Marciano menjelaskan Surat Untuk Indonesia merupakan manifestasi dari keinginan anak-anak untuk menyampaikan aspirasi dan harapan mereka.

“Anak-anak ini menyampaikan surat kepada Indonesia karena mereka merasa perlunya menulis surat kepada Indonesia untuk saat ini. Mudah-mudahan suratnya itu bisa didengar,” ujar Triwatty di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta Pusat, Sabtu, (19/7).

Co-Founder Camp Broadway Indonesia dan sutradara pertunjukan Adit Marciano menambahkan monolog dan musikal Kami Anak Indonesia: Surat untuk Indonesia bukan sekadar pertunjukan, melainkan suara tulus dari anak-anak Indonesia, generasi yang akan membentuk masa depan negeri ini. CBI Legacy Star tidak hanya tampil, melainkan melalui pertunjukan musikalnya mereka ingin menyampaikan sesuatu kepada Indonesia.

Pertunjukan Surat Untuk Indonesia sendiri terinspirasi dari lagu-lagu legendaris Guruh Soekarnoputra. Lirik dan melodi ciptaan Guruh, seperti Zamrud Khatulistiwa, Damai, dan Untukmu, Indonesiaku, telah lama menjadi simbol nasionalisme dan kebudayaan dalam musik di Indonesia dan menjadi pemicu bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri mereka.

Camp Broadway Indonesia sendiri telah mengirimkan tiga rombongan ke Carnegie Hall, New York, dan tiga rombongan lainnya untuk mengikuti program summer camp. Pencapaian ini menjadi fondasi diluncurkannya Camp Broadway Indonesia Legacy Stars, sebuah inisiatif untuk terus membina dan menyumbangkan talenta-talenta muda Indonesia bagi kemajuan bangsa.

Formasi resmi CBI Legacy Stars terdiri dari sembilan talenta muda terbaik alumni program CBI Ensemble 2023-2025 yang telah menunjukkan komitmen, disiplin, dan cinta terhadap seni pertunjukan.

Para anggota Camp Broadway Indonesia berbagi pengalaman mereka yang transformatif. Salah satunya, penyanyi muda Jane Callista, yang mengatakan kesempatan ini membuka pintu dan menjadi wadah bagi anak-anak Indonesia untuk bisa berkarya dan berprestasi," khususnya bagi mereka yang mencintai seni teater musikal.

“Saya sendiri memang dari kecil bukan orang asing ke dunia teater musikal. Saya dari kecil sudah terlibat dalam berbagai produksi teater musikal. My experience with Camp Broadway Indonesia has been nothing but wonderful. Jadi ya workshop-nya seru sekali, timnya juga baik-baik banget, asyik-asyik banget. Dan kami juga dapat pengalaman-pengalaman yang seru banget dan bisa kenal semua teman-teman yang hebat ini,” kata Jane. (H-3)