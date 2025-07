Stevie Wonder Tegaskan Tak Akan Pernah Pensiun

Stevie Wonder menyatakan tidak akan pensiun. Bahkan ia tengah menyiapkan album terbaru.(Media Sosial X)

DI usia 75 tahun, Stevie Wonder tetap tampil energik. Tur Inggris terbarunya yang berakhir awal bulan ini menuai pujian. Para kritikus menyebutnya “segar dan prima” dalam perayaan musik yang penuh sukacita.

Berbeda dengan rekan seangkatannya seperti Billy Joel atau The Eagles yang mulai mengurangi aktivitas musik, Wonder menegaskan ia tak pernah berpikir untuk pensiun.

“Selama masih bernapas, selama jantung masih berdetak, masih ada yang bisa dilakukan,” kata legenda Motown itu dalam wawancara dengan podcast Sidetracked BBC. “Saya tak akan berhenti dari anugerah yang terus mengalir melalui tubuh saya. Seorang seniman tak pernah berhenti berkarya. Selama imajinasi masih ada, kreativitas akan tetap hidup.”

Wonder juga mengonfirmasi bahwa ia masih menggarap album baru bertajuk Through The Eyes Of Wonder, proyek yang pertama kali ia sebutkan pada 2008. Album ini disebut akan menjadi karya reflektif tentang pengalamannya sebagai seorang tunanetra.

Jika dirilis, ini akan menjadi album studio pertamanya sejak A Time To Love (2005), menambah jejak karier musik yang dimulai sejak 1962 ketika ia baru berusia 11 tahun.

Sehari sebelum menjadi bintang utama festival BST di Hyde Park London, Wonder tampil membawakan set dua setengah jam berisi hit-hit ikonik seperti Superstition, Isn’t She Lovely, You Are The Sunshine Of My Life, hingga I Wish. Sebagian besar lagu berasal dari masa kejayaannya di 1970-an, saat ia meraih tiga Grammy Album Terbaik berturut-turut melalui Innervisions, Fulfillingness’ First Finale, dan Songs In The Key Of Life.

“Lagu itu seperti anak-anak, mereka selalu bersama Anda,” ujarnya. “Menyanyikan lagu-lagu itu seperti mengambil napas baru.”

Menanggapi Teori Konspirasi

Pada konser di Cardiff awal bulan ini, Wonder menanggapi teori konspirasi lama yang meragukan kebutaannya. “Tak lama setelah lahir, saya menjadi buta,” katanya kepada penonton.

Ia menyebut kebutaannya sebagai berkah. “Itu membuat saya melihat dunia dengan visi kebenaran.”

Suara untuk Keadilan

Sepanjang hidupnya, Wonder aktif menyuarakan hak-hak sipil, termasuk dalam kampanye agar hari lahir Martin Luther King Jr. diakui sebagai hari libur nasional di AS. Ia juga mendukung kampanye Kamala Harris pada pemilu AS tahun lalu.

Dalam wawancara, ia menyoroti kondisi Amerika yang menurutnya tengah “dikuasai orang-orang yang ingin membawa negara ini mundur.” Namun ia optimistis. “Sejarah menunjukkan selalu ada saat ketika orang bangkit. Bagi mereka yang berpikir bisa memutar balik waktu, ingatlah bahwa Tuhan sedang mengawasi.” (BBC/Z-2)