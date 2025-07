S Line: Drama Korea Thriller-Fantasi yang Wajib Ditonton

Poster Drama S Line(Soompi)

Apa Itu S Line Drama?

S Line merupakan drama Korea terbaru bergenre thriller-fantasi yang tayang perdana pada 11 Juli 2025 di platform streaming Wavve. Diadaptasi dari webtoon populer karya Kkomabi, drama ini menghadirkan konsep unik tentang garis merah misterius yang muncul di atas kepala seseorang, menghubungkan mereka dengan orang-orang yang pernah menjalin hubungan fisik. Garis ini, yang dikenal sebagai "S Line," mengungkap rahasia pribadi yang memicu konflik sosial dan misteri mendebarkan.

Drama ini disutradarai oleh Ahn Ju Young dan menampilkan aktor-aktris ternama seperti Lee Soo Hyuk, Lee Da Hee, Arin, dan Lee Eun Saem. Dengan total enam episode, S Line menawarkan cerita penuh ketegangan, visual estetik, dan musik yang memukau, bahkan berhasil memenangkan penghargaan "Best Music" di Cannes International Series Festival 2025.

Sinopsis S Line: Misteri Garis Merah yang Mengguncang

S Line menceritakan fenomena aneh ketika garis merah tiba-tiba muncul di atas kepala orang-orang. Garis ini, yang disebut S Line, menghubungkan individu yang pernah berhubungan intim, sehingga rahasia pribadi mereka terbongkar. Fenomena ini memicu kekacauan sosial, termasuk kasus pembunuhan berantai yang janggal.

Cerita berfokus pada Han Ji Wook (Lee Soo Hyuk), seorang detektif berpenampilan menarik yang berusaha mengungkap kebenaran di balik S Line. Ia dibantu oleh Hyun Heup (Arin), siswi SMA yang bisa melihat garis merah sejak lahir, dan Gyu Jin (Lee Da Hee), guru eksentrik yang memiliki pesona unik. Bersama, mereka menyelami misteri yang melibatkan rahasia, dendam, dan kematian.

Mengapa S Line Begitu Menarik?

Konsep Unik : Ide garis merah yang menghubungkan hubungan intim adalah sesuatu yang segar dan belum pernah ada di drama Korea lain.

: Ide garis merah yang menghubungkan hubungan intim adalah sesuatu yang segar dan belum pernah ada di drama Korea lain. Ketegangan Thriller : Cerita penuh misteri dengan kasus pembunuhan yang tak terduga.

: Cerita penuh misteri dengan kasus pembunuhan yang tak terduga. Visual dan Musik Memukau: S Line dipuji karena sinematografi stylish dan musik yang memenangkan penghargaan di Canneseries 2025.

Pemain S Line: Deretan Bintang Berbakat

Berikut adalah daftar pemain utama S Line yang membuat drama ini semakin dinanti:

Lee Soo Hyuk sebagai Han Ji Wook: Detektif tampan dan berjiwa bebas yang mengejar kebenaran di balik S Line. Ia dikenal lewat peran di Queen Woo dan Tomorrow.

Lee Da Hee sebagai Gyu Jin: Guru SMA eksentrik dengan pesona unik. Aktris ini sebelumnya membintangi Island dan Mr. Plankton.

Arin sebagai Hyun Heup: Siswi SMA yang bisa melihat S Line sejak lahir. Arin, anggota OH MY GIRL, sebelumnya tampil di Alchemy of Souls.

Lee Eun Saem: Memerankan karakter pendukung yang menambah kedalaman cerita. Ia dikenal lewat peran di drama-drama populer lainnya.

Kombinasi akting kuat dari para pemain ini membuat S Line jadi salah satu drama yang wajib masuk daftar tonton penggemar KDrama.

Fakta Menarik tentang S Line

Adaptasi Webtoon Populer: S Line diadaptasi dari webtoon karya Kkomabi, yang juga menciptakan A Killer Paradox. Webtoon ini rilis pada 2011-2012 di platform Naver.

Debut Sutradara di Serial: S Line adalah proyek serial pertama Ahn Ju Young, yang sebelumnya dikenal lewat film A Boy and Sungreen.

Penghargaan Internasional: Drama ini memenangkan "Best Music" di Canneseries 2025, menjadikannya KDrama pertama yang meraih penghargaan di kategori ini.

Tayang Eksklusif di Wavve: S Line dapat disaksikan secara eksklusif di platform streaming Wavve, dengan dua episode baru setiap hari Jumat.

Kolaborasi Pertama dengan Wavve: Drama ini menandai kerja sama pertama Lee Soo Hyuk, Lee Da Hee, dan Arin dengan platform Wavve.

Mengapa Kamu Harus Menonton S Line?

S Line bukan sekadar drama thriller biasa. Dengan konsep garis merah yang unik, cerita yang penuh misteri, dan akting memukau dari para bintang, drama ini menjanjikan pengalaman menonton yang tak terlupakan. Visual yang estetik dan musik yang memenangkan penghargaan semakin menambah daya tariknya. Bagi penggemar genre thriller-fantasi, S Line adalah pilihan yang tepat untuk mengisi waktu luangmu di Juli 2025. (H-4)