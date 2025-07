Lirik Lagu Young Black & Rich - Melly Mike, yang Viral di Tren Pacu Jalur

Lirik lagu Young Black & Rich Melly Mike(YouTube)

Tradisi Pacu Jalur asal Riau kini tidak hanya dikenal secara lokal, tapi juga mendunia berkat viralnya video Rayyan Arkan Dikha beraksi di atas jalur (perahu tradisional) dengan iringan lagu Young Black & Rich oleh Melly Mike. Lagu ini kemudian menjadi soundtrack ikonik tren "Aura Farming" yang ramai di TikTok dan Instagram.

Momen ini tak hanya menonjolkan budaya lokal, tetapi juga membawa lirik lagu Melly Mike ke perhatian publik global. Berikut ini lirik lengkap lagu yang sedang viral tersebut beserta penjelasan mengapa lagu ini begitu cocok dengan semangat Pacu Jalur.

Profil Singkat Lagu Young Black & Rich – Melly Mike

Judul: Young Black & Rich

Artis: Melly Mike

Tanggal Rilis: 24 Juli 2024

Genre: Trap / Hip-Hop

Tema: Kemandirian, semangat hidup, dan kebanggaan identitas

Lagu ini mengusung semangat pantang menyerah dan kebebasan, yang senada dengan nilai-nilai dalam tradisi Pacu Jalur, di mana kekompakan, kerja keras, dan semangat juang sangat dikedepankan.

Lirik Lagu Young Black & Rich – Melly Mike

Intro:

Yeah

It all starts with you

Everything you ever wanted, everything you ever dreamed

It starts now, it starts today

There is no tomorrow

I'm tired of your fucking excuses, nigga

Ain't nobody comin' to save you, nigga

It's you, it's you versus you, nigga

So how bad you want this shit, huh?

Come on

Verse 1:

Yeah

My social meter ran out, so you know I'm finna dip

I just wanna stack this cake, stay out the way, yeah that's it

Ain't nobody gave a damn 'bout a young nigga 'til he got rich

I'm geeking way too hard, yeah, yeah, I'm finna glitch

I just changed my whole lifestyle, I just cut off dead weight

Now they know I'm fly as shit

We always had potential, I'm just cashing in my checks

Melly Mike just like Steph, yeah, yeah, 'cause he don't miss

I don't give my energy to nobody except my clique

Yeah, I just spent a couple bands eating good on a dish

They don't say, "Congratulations," but you know they watch that shit

I ain't even gon' get mad, I'm young, black and rich

Chorus:

She tryna sell me lies, bitch, I ain't buying shit

If we ain't talking money, then I'ma plead the fifth

I put ice in my mouth, yeah, I'm hydrated

I ain't even gon' get mad, I'm young, black and rich

She tryna sell me lies, bitch, I ain't buying shit

If we ain't talking money, then I'ma plead the fifth

I put ice in my mouth, yeah, I'm hydrated

I ain't even gon' get mad, I'm young, black and rich

Verse 2:

I ain't even gon' stay in your life

7:45, gotta catch that flight

Both my flight and my life on private

Gotta take a bad bitch out to an island

I don't say too much, nigga I'm silent

But we fell off 'cause we ain't in alignment, yeah

Money come in, and I get on a different timing, yeah

You niggas ain't dead 'cause you still gotta pay me homage, yeah

Why you so nosey? What the fuck wrong with your sinus? Yeah

Got so much on my plate that we fine dining, yeah

When you up like this, they do what you say like Simon

Outro:

I'm young

I'm young, black and—

I'm young, black and rich

I'm young, black and rich

I'm young, I'm young

I'm young, black and rich

Lirik ini menggambarkan perjuangan dari bawah hingga sukses, cocok sebagai penyemangat dalam tradisi kompetitif Pacu Jalur.

Mengapa Lagu Ini Viral dalam Tren Pacu Jalur?

Energi Irama yang Kuat: Beat cepat dan ritmik lagu ini sangat pas untuk menggambarkan gerakan mendayung cepat anak-anak dalam Pacu Jalur. Visual Khas Budaya Lokal: Kombinasi antara musik barat dan budaya lokal menciptakan sensasi visual-audio yang unik. Aura Farming sebagai Interpretasi Modern: Gerakan tubuh anak-anak saat mendayung jalur menyerupai "pose karakter anime" atau aura power-up, yang oleh warganet disebut sebagai "Aura Farming". (Spotify/Z-10)