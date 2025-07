Boushoku no Berserk Season 2: Kapan Rilis dan Apa Ceritanya?

Boushoku no Berserk Season 2(Dok ist)

ANIME Boushoku no Berserk, atau dikenal sebagai Berserk of Gluttony, mencuri perhatian penggemar dengan aksi epik dan cerita menarik di musim pertamanya. Anime ini diadaptasi dari novel ringan karya Ichika Isshiki dan manga karya Daisuke Takino. Setelah musim pertama berakhir pada Desember 2023, penggemar tak sabar menantikan Boushoku no Berserk Season 2. Artikel ini akan membahas prediksi tanggal rilis, kemungkinan alur cerita, dan apa yang bisa diharapkan dari kelanjutan petualangan Fate Graphite.

Kapan Boushoku no Berserk Season 2 Akan Rilis?

Hingga Juni 2025, studio A.C.G.T belum mengumumkan secara resmi apakah Boushoku no Berserk Season 2 akan diproduksi. Namun, kesuksesan musim pertama, yang mendapat rating 7/10 di MyAnimeList dan 6.8/10 di IMDb, membuat banyak pihak optimis. Musim pertama mengadaptasi volume 1-6 manga (sekitar tiga volume novel ringan), dan masih ada banyak materi sumber yang tersedia, dengan novel ringan sudah mencapai delapan volume dan manga hingga 13 volume.

Jika diperbarui, produksi anime biasanya memakan waktu 2-3 tahun. Berdasarkan jadwal produksi standar dan ketersediaan materi, Boushoku no Berserk Season 2 kemungkinan besar baru akan rilis pada tahun 2026 atau akhir 2025 dalam skenario terbaik. Penggemar bisa memantau pengumuman resmi di situs seperti Crunchyroll atau media sosial resmi anime ini.

Apa yang Akan Terjadi di Cerita Boushoku no Berserk Season 2?

Musim pertama Boushoku no Berserk berfokus pada Fate Graphite, seorang penjaga gerbang yang memiliki keterampilan "Gluttony" yang awalnya dianggap tidak berguna. Keterampilan ini ternyata memungkinkannya menyerap kekuatan dan jiwa musuh yang dikalahkannya. Musim pertama diakhiri dengan pertarungan epik melawan Envy di luar Babylon, meninggalkan banyak pertanyaan tentang asal-usul kutukan Fate dan nasib Roxy.

Di Boushoku no Berserk Season 2, cerita diperkirakan akan mengadaptasi volume 4 dan seterusnya dari novel ringan. Berdasarkan sumber novel, Fate akan kembali ke Seifort untuk membantu orang-orang yang tertindas karena keterampilan mereka yang dianggap lemah. Namun, dia akan menghadapi musuh kuat, yaitu keluarga Vlerick, mantan majikannya yang kejam. Konfrontasi ini akan mengungkap rahasia kelam tentang kekuatan Gluttony dan hubungan Fate dengan senjata dosa mematikan lainnya.

Selain itu, hubungan Fate dengan Roxy dan karakter baru seperti Myne serta Eris kemungkinan akan diperdalam. Tema seperti pengorbanan, kekuatan, dan pencarian jati diri akan tetap menjadi inti cerita, dengan tambahan pertarungan yang lebih intens dan pengungkapan misteri yang lebih besar.

Siapa Saja yang Akan Kembali di Boushoku no Berserk Season 2?

Jika Boushoku no Berserk Season 2 dikonfirmasi, penggemar bisa mengharapkan kembalinya karakter utama seperti:

Fate Graphite (disuarakan oleh Ryota Osaka): Protagonis yang berjuang mengendalikan kutukan Gluttony.

Sutradara Tetsuya Yanagisawa dan studio A.C.G.T kemungkinan akan kembali, meski belum ada konfirmasi resmi. Penggemar juga berharap kualitas animasi ditingkatkan setelah beberapa kritik tentang animasi musim pertama.

Mengapa Penggemar Menantikan Boushoku no Berserk Season 2?

Boushoku no Berserk menarik perhatian karena perpaduan aksi fantasi, karakter yang relatable, dan misteri yang menggoda. Meski beberapa penggemar menganggap animasinya standar, cerita yang kuat dan perkembangan karakter Fate membuat anime ini layak ditonton. Musim kedua diharapkan bisa menjawab pertanyaan besar, seperti asal-usul Gluttony dan nasib dunia yang terancam oleh kekuatan gelap.

Sambil menunggu kabar resmi, penggemar bisa membaca novel ringan atau manga untuk melanjutkan cerita. Anime musim pertama juga tersedia di platform seperti Crunchyroll dan Amazon Prime. Pastikan untuk mendukung industri anime dengan menonton melalui platform resmi!

Kesimpulan

Boushoku no Berserk Season 2 belum dikonfirmasi, tetapi peluangnya besar mengingat popularitas musim pertama dan banyaknya materi sumber. Jika rilis, kemungkinan besar akan tayang pada 2026, membawa lebih banyak aksi, misteri, dan petualangan Fate Graphite. Nantikan pembaruan resmi dan sambil menunggu, nikmati kembali musim pertama atau jelajahi novel ringan dan manganya!