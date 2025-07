Chord Ku Tak Habis Pikir - Astrid: Lirik dan Kunci Gitar Lengkap

Ilustrasi(Freepik.com)

APAKAH kamu sedang mencari chord Ku Tak Habis Pikir dari lagu "Mendua" oleh Astrid? Lagu ini populer dengan lirik yang menyentuh dan melodi yang mudah diikuti. Artikel ini menyediakan kunci gitar sederhana yang cocok untuk pemula, termasuk siswa kelas 7-8. Ikuti panduan ini untuk memainkan lagu dengan mudah!

Lirik dan Chord Ku Tak Habis Pikir (Mendua - Astrid)

Berikut adalah lirik lengkap dan chord Ku Tak Habis Pikir dari lagu "Mendua" dengan kunci dasar yang mudah dimainkan. Chord ini menggunakan capo pada fret tertentu untuk mempermudah pemula.

Capo di fret 3 [Intro] Dm G C Am Dm G C [Verse 1] Am Ku tak habis pikir kurangku dimana Dm G C E Kau tega melepaskan aku Am Jauh ku menatap namun terlalu jauh Dm G C Imajinasiku terberai Dm C Terdiam aku beku tanpamu E Am Dimanakah letak hatimu [Chorus] Dm G C Am Kau putuskan tuk mendua Dm G C Am Dengan dia di belakangku Dm G C Am Padahal ku pilih kamu Dm G C Jadi cinta terakhir [Verse 2] Am Ku tak habis pikir kurangku dimana Dm G C E Kau tega melepaskan aku Am Jauh ku menatap namun terlalu jauh Dm G C Imajinasiku terberai Dm C Terdiam aku beku tanpamu E Am Dimanakah letak hatimu [Chorus] Dm G C Am Kau putuskan tuk mendua Dm G C Am Dengan dia di belakangku Dm G C Am Padahal ku pilih kamu Dm G C Jadi cinta terakhir [Interlude] Dm G E Am Dm C Am E E-D-E [Chorus] Dm G C Am Kau putuskan tuk mendua Dm G C Am Dengan dia di belakangku Dm G C Am Padahal ku pilih kamu Dm G C Jadi cinta terakhir [Outro] Dm G C Jadi cinta terakhir

Tips Memainkan Chord Ku Tak Habis Pikir

Untuk memainkan chord Ku Tak Habis Pikir, ikuti tips berikut agar lebih mudah:

Gunakan capo di fret 3 : Ini membantu menyesuaikan nada agar lebih nyaman untuk pemula.

: Ini membantu menyesuaikan nada agar lebih nyaman untuk pemula. Latih transisi chord : Fokus pada perpindahan dari Dm ke G dan C ke Am, karena ini sering muncul.

: Fokus pada perpindahan dari Dm ke G dan C ke Am, karena ini sering muncul. Gunakan strumming sederhana : Pola D-D-U-U-D (down-down-up-up-down) cocok untuk lagu ini.

: Pola D-D-U-U-D (down-down-up-up-down) cocok untuk lagu ini. Nyanyikan dengan perasaan: Lirik lagu ini penuh emosi, jadi mainkan dengan hati untuk hasil terbaik.

Mengapa Lagu Ini Cocok untuk Pemula?

Lagu "Mendua" oleh Astrid memiliki chord Ku Tak Habis Pikir yang sederhana dengan struktur berulang. Chord seperti Dm, G, C, dan Am adalah kunci dasar yang mudah dipelajari oleh siswa kelas 7-8. Liriknya juga mudah dihafal, sehingga kamu bisa fokus pada teknik bermain gitar.

Arti Lirik Ku Tak Habis Pikir

Lirik "Ku tak habis pikir kurangku dimana" menggambarkan kekecewaan dan kebingungan seseorang yang dikhianati dalam cinta. Kata-kata ini menyentuh hati dan relatable, terutama bagi mereka yang pernah merasakan patah hati. Lagu ini cocok untuk dinyanyikan sambil memainkan chord Ku Tak Habis Pikir di malam hari atau saat berkumpul dengan teman.

Kesimpulan

Dengan chord Ku Tak Habis Pikir dari lagu "Mendua" oleh Astrid, kamu bisa belajar bermain gitar dengan mudah. Lirik yang emosional dan kunci gitar yang sederhana membuat lagu ini ideal untuk pemula, termasuk siswa kelas 7-8. Latih chord di atas, ikuti tips yang diberikan, dan nikmati proses belajar musik!

Jika kamu ingin mempelajari lebih banyak kunci gitar atau lirik lagu lainnya, tinggalkan komentar atau jelajahi artikel lain di situs ini. Selamat bermain gitar!