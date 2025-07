20 Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Terbaru

Ilustrasi(Freepik.com)

BELAJAR bahasa Inggris jadi lebih mudah dengan latihan soal dan kunci jawaban bahasa Inggris untuk kelas 10. Artikel ini berisi 20 soal pilihan ganda yang dirancang untuk membantu siswa memahami grammar, kosa kata, dan reading comprehension. Setiap soal dilengkapi dengan jawaban dan penjelasan singkat agar kamu bisa belajar dengan lebih baik. Yuk, mulai latihan sekarang!

Mengapa Latihan Soal Bahasa Inggris Penting?

Latihan soal membantu kamu memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Dengan mengerjakan soal bahasa Inggris kelas 10, kamu bisa mengasah kemampuan membaca, menulis, dan berbicara. Kunci jawaban bahasa Inggris di artikel ini juga memudahkanmu untuk mengecek jawaban dan belajar dari kesalahan.

Daftar 20 Soal Bahasa Inggris Kelas 10

Berikut adalah 20 soal pilihan ganda beserta kunci jawabannya. Soal-soal ini mencakup berbagai topik seperti tenses, vocabulary, dan reading.

Soal 1-5: Grammar (Tenses)

She ___ to school every day.

a. go

b. goes

c. going

d. gone

Jawaban: b. goes

Penjelasan: Kalimat ini menggunakan present simple tense untuk kebiasaan, sehingga bentuk yang benar adalah "goes". We ___ dinner when the phone rang.

a. eat

b. are eating

c. were eating

d. have eaten

Jawaban: c. were eating

Penjelasan: Past continuous tense digunakan untuk aksi yang sedang berlangsung di masa lalu. If I ___ you, I would study harder.

a. am

b. is

c. were

d. was

Jawaban: c. were

Penjelasan: Subjunctive mood menggunakan "were" untuk kondisi tidak nyata. They ___ the movie by the time we arrived.

a. finish

b. finished

c. had finished

d. have finished

Jawaban: c. had finished

Penjelasan: Past perfect tense digunakan untuk aksi yang selesai sebelum aksi lain di masa lalu. She ___ her homework yet.

a. hasn’t done

b. doesn’t do

c. didn’t do

d. isn’t doing

Jawaban: a. hasn’t done

Penjelasan: Present perfect tense dengan "yet" menunjukkan aksi yang belum selesai.

Soal 6-10: Vocabulary

The synonym of "happy" is ___.

a. sad

b. angry

c. joyful

d. tired

Jawaban: c. joyful

Penjelasan: "Joyful" memiliki makna yang sama dengan "happy". He is very ___ in solving math problems.

a. lazy

b. clever

c. slow

d. careless

Jawaban: b. clever

Penjelasan: "Clever" berarti pintar, cocok untuk konteks ini. The opposite of "big" is ___.

a. large

b. small

c. tall

d. wide

Jawaban: b. small

Penjelasan: "Small" adalah antonim dari "big". She has a ___ smile.

a. cruel

b. warm

c. cold

d. weak

Jawaban: b. warm

Penjelasan: "Warm" menggambarkan senyuman yang ramah. I need a ___ to cut the paper.

a. pen

b. ruler

c. scissors

d. book

Jawaban: c. scissors

Penjelasan: "Scissors" adalah alat untuk memotong kertas.

Soal 11-15: Reading Comprehension

Text: Sarah loves reading books. Every weekend, she visits the library to borrow new books. Her favorite genres are mystery and adventure. Last week, she read a book about a detective solving a crime in a small town.

What does Sarah love to do?

a. Watch movies

b. Read books

c. Play games

d. Cook food

Jawaban: b. Read books

Penjelasan: Teks menyebutkan bahwa Sarah loves reading books. Where does Sarah go every weekend?

a. Mall

b. Park

c. Library

d. School

Jawaban: c. Library

Penjelasan: Sarah visits the library every weekend. What are Sarah’s favorite genres?

a. Romance and comedy

b. Mystery and adventure

c. History and science

d. Fantasy and horror

Jawaban: b. Mystery and adventure

Penjelasan: Teks menyebutkan mystery and adventure sebagai genre favoritnya. What was the book Sarah read last week about?

a. A detective solving a crime

b. A chef cooking new dishes

c. A teacher in a school

d. A scientist in a lab

Jawaban: a. A detective solving a crime

Penjelasan: Teks menyebutkan buku tentang detektif yang memecahkan kejahatan. Where did the story in Sarah’s book take place?

a. Big city

b. Small town

c. Forest

d. Beach

Jawaban: b. Small town

Penjelasan: Teks menyebutkan kejahatan terjadi di small town.

Soal 16-20: Mixed Questions

___ you ever visited Bali?

a. Have

b. Has

c. Had

d. Are

Jawaban: a. Have

Penjelasan: Present perfect tense digunakan untuk pengalaman dengan subjek "you". The capital city of Indonesia is ___.

a. Jakarta

b. Bali

c. Surabaya

d. Bandung

Jawaban: a. Jakarta

Penjelasan: Jakarta adalah ibu kota Indonesia. He ___ to the party if he has time.

a. come

b. comes

c. will come

d. came

Jawaban: c. will come

Penjelasan: Future tense digunakan untuk aksi yang bergantung pada kondisi. The teacher asked us to ___ quietly.

a. speak

b. shout

c. run

d. jump

Jawaban: a. speak

Penjelasan: "Speak quietly" adalah perintah yang logis dari guru. What is the meaning of “delicious”?

a. Tasteless

b. Spicy

c. Tasty

d. Sour

Jawaban: c. Tasty

Penjelasan: "Delicious" berarti enak atau lezat, sinonim dengan "tasty".

Tips Belajar Bahasa Inggris dengan Efektif

Untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, cobalah tips berikut:

Kerjakan latihan soal secara rutin, seperti soal di atas, dan periksa kunci jawaban bahasa Inggris untuk belajar dari kesalahan.

untuk belajar dari kesalahan. Baca buku, artikel, atau cerita dalam bahasa Inggris untuk menambah kosa kata.

Tonton film atau dengarkan lagu berbahasa Inggris untuk melatih listening.

Berlatih berbicara dengan teman atau guru untuk meningkatkan kepercayaan diri.

Kesimpulan

Dengan mengerjakan 20 soal bahasa Inggris kelas 10 di atas, kamu bisa mengukur kemampuanmu dan belajar dari kunci jawaban bahasa Inggris yang disediakan. Jangan lupa untuk terus berlatih agar semakin mahir.