Chord Guitar Let It Be - Kunci Gitar Mudah untuk Pemula

Ilustrasi(Freepik.com)

BELAJAR memainkan chord guitar Let It Be dari The Beatles sangat cocok untuk pemula. Lagu ini memiliki kunci gitar sederhana dan melodi yang indah. Dalam artikel ini, kamu akan menemukan kunci gitar, lirik, dan tips bermain agar bisa langsung memainkannya!

Mengenal Lagu Let It Be

Let It Be adalah salah satu lagu legendaris dari The Beatles, dirilis pada tahun 1970. Lagu ini diciptakan oleh Paul McCartney dan memiliki pesan tentang ketenangan serta penerimaan. Dengan chord guitar Let It Be, kamu bisa memainkan lagu ini dengan gitar akustik atau elektrik.

Chord Guitar Let It Be yang Perlu Kamu Ketahui

Berikut adalah kunci gitar utama untuk chord guitar Let It Be. Kunci ini mudah dihafal dan cocok untuk pemula:

Baca juga : Chord Let It Be - Lirik dan Kunci Gitar The Beatles

C : [x32010]

: [x32010] G : [320003]

: [320003] Am : [x02210]

: [x02210] F: [133211]

Struktur chord untuk bagian verse dan chorus adalah: C - G - Am - F. Ulangi pola ini untuk sebagian besar lagu.

Lirik dan Chord Let It Be (Bagian Verse)

C G When I find myself in times of trouble Am F Mother Mary comes to me C G Speaking words of wisdom F C Let it be

Gunakan pola chord di atas untuk setiap verse. Untuk chorus, ikuti pola yang sama dengan sedikit variasi pada akhir baris.

Tips Bermain Chord Guitar Let It Be

Untuk memainkan chord guitar Let It Be dengan baik, ikuti tips berikut:

Latih Transisi Chord: Fokus pada perpindahan dari C ke G dan Am ke F agar lebih mulus. Gunakan Strumming Sederhana: Pola strumming D-DU-UDU cocok untuk lagu ini. Mainkan dengan Emosi: Lagu ini penuh perasaan, jadi mainkan dengan lembut dan ikuti ritme alami.

Mengapa Belajar Chord Let It Be?

Memainkan chord guitar Let It Be tidak hanya menyenangkan, tapi juga membantu meningkatkan keterampilan bermain gitar. Lagu ini menggunakan kunci dasar yang sering muncul di banyak lagu pop dan rock. Jadi, dengan menguasai kunci ini, kamu bisa memainkan lagu-lagu lain dengan lebih mudah.

Alat yang Dibutuhkan

Untuk mulai belajar chord guitar Let It Be, kamu hanya membutuhkan:

Gitar (akustik atau elektrik)

Capo (opsional, jika ingin mengubah nada)

Tuner untuk menyetem gitar

Kesimpulan

Chord guitar Let It Be adalah pilihan sempurna untuk pemula yang ingin belajar kunci gitar sederhana sambil menikmati lagu klasik. Dengan latihan rutin, kamu akan bisa memainkan lagu ini dengan lancar. Jadi, ambil gitar kamu, ikuti kunci dan tips di atas, dan mulailah bermain sekarang!