Chord Let It Be - Lirik dan Kunci Gitar The Beatles

Ilustrasi(Freepik.com)

APAKAH kamu penggemar The Beatles? Lagu Let It Be adalah salah satu karya legendaris mereka yang mudah dimainkan dengan gitar. Di sini, kamu akan menemukan chord Let It Be, lirik lengkap, dan tips untuk memainkannya. Cocok untuk pemula maupun pemain gitar berpengalaman!

Sejarah Singkat Lagu Let It Be

Let It Be dirilis pada tahun 1970 sebagai bagian dari album dengan nama yang sama. Lagu ini diciptakan oleh Paul McCartney dan terinspirasi dari mimpinya tentang ibunya. Dengan melodi yang sederhana dan lirik yang menyentuh, lagu ini menjadi favorit banyak orang.

Chord Let It Be untuk Gitar

Berikut adalah kunci gitar utama untuk chord Let It Be. Lagu ini menggunakan kunci dasar yang mudah diikuti, seperti C, G, Am, dan F.

[Intro] C G Am F C G F C [Verse 1] C G When I find myself in times of trouble Am F Mother Mary comes to me C G Speaking words of wisdom, let it be F C And in my hour of darkness C G She is standing right in front of me Am F Speaking words of wisdom, let it be [Chorus] Am G Let it be, let it be F C Let it be, let it be C G Whisper words of wisdom F C Let it be

Catatan: Ulangi pola chord ini untuk verse dan chorus berikutnya. Pastikan kamu memainkan transisi antar kunci dengan lancar.

Lirik Lengkap Lagu Let It Be

Berikut adalah lirik lengkap dari Let It Be untuk membantu kamu bernyanyi sambil memainkan chord Let It Be:

Verse 1:

When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me

Speaking words of wisdom, let it be

And in my hour of darkness, she is standing right in front of me

Speaking words of wisdom, let it be



Chorus:

Let it be, let it be, let it be, let it be

Whisper words of wisdom, let it be



Verse 2:

And when the broken-hearted people living in the world agree

There will be an answer, let it be

For though they may be parted, there is still a chance that they will see

There will be an answer, let it be

Lirik ini sederhana namun penuh makna, cocok untuk dinyanyikan di berbagai suasana.

Tips Memainkan Chord Let It Be

Latihan Transisi: Fokus pada perpindahan dari C ke G dan Am ke F agar terdengar mulus.

Fokus pada perpindahan dari C ke G dan Am ke F agar terdengar mulus. Ritme: Gunakan strumming pattern sederhana seperti D-DU-UDU untuk pemula.

Gunakan strumming pattern sederhana seperti D-DU-UDU untuk pemula. Capo: Jika suara kamu lebih tinggi atau rendah, gunakan capo untuk menyesuaikan nada.

Mengapa Belajar Chord Let It Be?

Memainkan chord Let It Be tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membantu kamu meningkatkan keterampilan gitar. Lagu ini memiliki struktur sederhana, sehingga cocok untuk pemula yang ingin belajar kunci gitar dasar. Selain itu, lagu ini populer dan bisa dimainkan di acara santai bersama teman.

Sekarang, ambil gitar kamu dan coba mainkan chord Let It Be! Jika kamu ingin chord lagu lain dari The Beatles, beri tahu kami di kolom komentar.