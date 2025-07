Lirik dan Chord Lagu Sepanjang Jalan Kenangan - Tetty Kadi

Tetty Kadi - Sepanjang Jalan Kenangan(youtube)

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan karya Aloysius Riyanto dan dinyanyikan Tetty Kadi adalah lagu nostalgia yang populer sejak 1960-an. Lagu ini menceritakan kisah cinta di jalan kenangan yang penuh kenangan mesra. Berikut lirik dan chord-nya yang mudah dimainkan.

Lirik Lagu Sepanjang Jalan Kenangan

Berikut adalah lirik lengkap lagu Sepanjang Jalan Kenangan yang cocok untuk karaoke atau dinyanyikan bersama teman:

Sengaja aku datang ke kotamu Lama kita tidak bertemu Ingin diriku mengulang kembali Berjalan-jalan bagai tahun lalu Sepanjang jalan kenangan Kita s'lalu bergandeng tangan Sepanjang jalan kenangan Kau peluk diriku mesra Hujan yang rintik-rintik Di awal bulan itu Menambah nikmatnya malam syahdu Walau diriku kini t'lah berdua Dirimu pun tiada berbeda Namun kenangan s'panjang jalan itu Tak mungkin lepas dari ingatanku

Chord Gitar Sepanjang Jalan Kenangan

Chord berikut menggunakan capo di fret 2 untuk memudahkan pemula. Cocok untuk mengenang momen di jalan kenangan.

[Intro] C C7 F Fm C G C G [Verse] C Dm Sengaja aku datang ke kotamu G C Lama kita tidak bertemu C C7 F Fm Ingin diriku mengulang kembali C G C G Berjalan-jalan bagai tahun lalu [Chorus] C Sepanjang jalan kenangan Dm Kita selalu bergandeng tangan G Sepanjang jalan kenangan C Kau peluk diriku mesra C7 Hujan yang rintik-rintik F Fm Di awal bulan itu C G Menambah nikmatnya C G Malam syahdu

Cara Memainkan Chord untuk Pemula

Untuk memainkan chord lagu ini, pastikan gitar sudah disetel. Gunakan capo di fret 2 agar nada sesuai dengan suara asli Tetty Kadi. Mainkan dengan tempo lambat untuk menikmati suasana jalan kenangan. Jika baru belajar, latihan transisi antara chord C, Dm, dan G terlebih dahulu.

Lagu ini juga pernah dinyanyikan ulang oleh The Rain, menambah pesona nostalgia jalan kenangan. Cocok untuk pemula atau musisi berpengalaman yang ingin bernyanyi sambil mengenang masa lalu. (Z-2)