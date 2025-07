Chord Rhoma Irama Bahtera Cinta - Lirik dan Kunci Gitar Mudah

Klip film yang menampilkan lagu Bahtera Cinta.(Youtube)

Lagu Bahtera Cinta dari Rhoma Irama adalah salah satu lagu dangdut legendaris yang masih populer hingga kini. Dinyanyikan bersama Noer Halimah, lagu ini bercerita tentang cinta abadi yang kuat menghadapi segala rintangan. Artikel ini menyediakan chord Rhoma Irama Bahtera Cinta lengkap dengan liriknya, cocok untuk pemula yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar.

Mengenal Lagu Bahtera Cinta

Bahtera Cinta dirilis dalam album kompilasi Rhoma Irama Best Live Vol. 2. Lagu ini sering dinyanyikan di acara pernikahan karena liriknya yang romantis. Dengan chord yang sederhana, lagu ini mudah dipelajari oleh pemain gitar pemula. Yuk, simak chord dan liriknya di bawah ini!

Chord dan Lirik Lagu Bahtera Cinta

Berikut adalah chord Rhoma Irama Bahtera Cinta dalam kunci dasar Am, yang mudah dimainkan:

Intro: Am F Am F Am Em Am (2x) G F G Am [Verse] Am F G Am Beredar sang bumi mengitari matahari Am F G Em Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu F Em Namun cintaku takkan pernah berubah F Em Masa demi masa F Em Kita berdua takkan pernah berpisah Bb F G# Baur dalam cinta Am F G Am Berlayar bahtera mengarungi samudra Am F G Em Am Mencapai tujuan nun di pantai harapan [Interlude] Am Em Dm G Am Em F G Am [Chorus] Am Dm Badai dan gelombang yang datang merintang Em Dm Am Tak kan merubah haluan cita-cita Am Dm Padamu nakhoda kutambatkan cinta Em F Am Bawalah daku ke pulau bahagia [Interlude] Em F G Am

Cara Memainkan Chord Bahtera Cinta

Untuk memainkan chord Rhoma Irama Bahtera Cinta, pastikan gitarmu sudah disetel dengan benar. Kunci dasar Am sangat ramah untuk pemula. Ikuti pola petikan sederhana seperti berikut:

Gunakan ritme dangdut: down, down, up, up, down .

. Fokus pada transisi mulus antara Am, F, G, dan Em.

Untuk bagian chorus, tekan chord Dm dengan kuat untuk menonjolkan emosi.

Tips Bermain untuk Pemula

Berikut beberapa tips agar kamu cepat mahir memainkan lagu ini:

Latihan perlahan: Mulai dengan tempo lambat untuk menghafal chord. Gunakan capo: Jika kunci Am terasa sulit, pasang capo di fret 2 dan ubah ke kunci Gm. Dengarkan lagu asli: Ikuti irama Rhoma Irama untuk menangkap nuansa dangdut.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Lagu Bahtera Cinta disukai karena liriknya yang puitis dan melodinya yang mudah diingat. Rhoma Irama, sebagai Raja Dangdut, berhasil menciptakan lagu yang abadi. Banyak penyanyi muda yang meng-cover lagu ini, membuktikan kepopulerannya lintas generasi.

Sekarang, kamu sudah punya chord Rhoma Irama Bahtera Cinta dan liriknya! Ambil gitar, latihan, dan nikmati lagu dangdut klasik ini. Jika kamu punya pertanyaan atau ingin chord lagu lain, tulis di kolom komentar!