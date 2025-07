Sinopsis Love Me Like I Do, Daftar Pemain, dan Tayang di Mana

Love me like I do(Dailymotion)

DRAMA China Love Me Like I Do adalah tontonan wajib bagi penggemar kisah cinta manis dengan bumbu komedi. Drama ini menghadirkan cerita romansa antara bos dan karyawan yang penuh kejutan. Artikel ini akan membahas sinopsis, daftar nama pemain, dan tempat menonton Love Me Like I Do secara lengkap.

Sinopsis Love Me Like I Do

Love Me Like I Do mengisahkan Xu Nian, seorang karyawan ceria yang bekerja di perusahaan besar. Dengan semangat dan dedikasi tinggi, Xu Nian selalu berusaha memberikan yang terbaik. Namun, hidupnya berubah saat ia harus bekerja langsung dengan bos barunya, Lu Zeyan, seorang pria dingin, perfeksionis, dan sulit didekati. Awalnya, hubungan mereka penuh konflik, tetapi chemistry yang kuat perlahan membawa mereka pada kisah cinta yang menggemaskan. Drama ini menawarkan alur cerita yang menarik dengan sentuhan komedi dan konflik di dunia kerja.

Daftar Nama Pemain Love Me Like I Do

Drama Love Me Like I Do dibintangi oleh aktor dan aktris berbakat yang membuat cerita semakin hidup. Berikut adalah daftar nama pemain utama dan pendukung:

Liu Yin Jun sebagai Lu Zeyan, bos tampan yang dingin namun menyimpan sisi lembut.

sebagai Lu Zeyan, bos tampan yang dingin namun menyimpan sisi lembut. Zhang Mu Xi sebagai Xu Nian, karyawan ceria yang penuh semangat.

sebagai Xu Nian, karyawan ceria yang penuh semangat. Ma Qian Qian sebagai pemeran pendukung yang menambah warna cerita.

sebagai pemeran pendukung yang menambah warna cerita. Zhao Huan Ran sebagai karakter pendukung dengan peran penting.

sebagai karakter pendukung dengan peran penting. Zhang Chen sebagai salah satu tokoh yang memperkaya konflik.

Chemistry antara Liu Yin Jun dan Zhang Mu Xi menjadi daya tarik utama, membuat Love Me Like I Do begitu disukai penonton.

Tayang di Mana?

Love Me Like I Do tayang perdana pada 3 Februari 2023 di platform streaming iQIYI dengan total 18 episode. Kamu juga bisa menontonnya di Youku, yang menyediakan resolusi HD dengan opsi langganan premium. Beberapa episode awal biasanya gratis, tetapi untuk menikmati semua episode tanpa gangguan, langganan premium adalah pilihan terbaik. Pastikan kamu menonton secara legal untuk mendukung industri hiburan!

Mengapa Harus Nonton Love Me Like I Do?

Jika kamu menyukai drama romantis dengan konflik ringan dan chemistry kuat antara pemeran utama, Love Me Like I Do adalah pilihan tepat. Kisah cinta antara Xu Nian dan Lu Zeyan akan membuatmu tersenyum dan terbawa perasaan. Ditambah lagi, alur cerita yang tidak membingungkan cocok untuk ditonton santai di akhir pekan.

Jadi, tunggu apa lagi? Segera tonton Love Me Like I Do di iQIYI atau Youku dan nikmati kisah cinta yang manis ini! (Z-10)