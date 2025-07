Chord dan Lirik Lagu Kehilangan - Ridho Rhoma, Mudah Dimainkan

(Youtube)

Lagu Chord Ridho Rhoma Kehilangan adalah salah satu hits dangdut yang populer. Lagu ini dinyanyikan oleh Ridho Rhoma, putra legenda dangdut Rhoma Irama.

Dengan melodi yang menyentuh dan lirik yang penuh makna, lagu ini cocok untuk dinyanyikan sambil bermain gitar. Artikel ini menyediakan chord gitar dan lirik lengkap yang mudah diikuti, bahkan untuk pemula.

Sekilas tentang Lagu Kehilangan

Kehilangan adalah lagu yang mengisahkan tentang rasa sedih kehilangan seseorang yang berharga. Lagu ini memiliki nuansa dangdut klasik dengan sentuhan modern, membuatnya disukai banyak penggemar. Chord Ridho Rhoma Kehilangan menggunakan kunci dasar yang sederhana, sehingga cocok untuk latihan gitar.

Chord Gitar Kehilangan - Ridho Rhoma

Berikut adalah chord gitar untuk lagu Kehilangan. Pastikan gitar Anda sudah disetem dengan baik sebelum memainkan chord ini.

[Intro] Am G F Am Am G F Am [Verse] G F Am Kalau sudah tiada baru terasa G F Am Bahwa kehadirannya sungguh berharga E F Sungguh berat aku rasa kehilangan dia E F Am Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia [Chorus] Am G Ku tahu rumus dunia semua harus berpisah F G Am Dm Am Tetapi kumohon tangguhkan tangguhkanlah Am G Bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi F G Am Dm Am Tetapi ku mohon kuatkan kuatkanlah [Outro] G F Am Kalau sudah tiada baru terasa G F Am Bahwa kehadirannya sungguh berharga

Lirik Lagu Kehilangan

Berikut adalah lirik lengkap lagu Kehilangan oleh Ridho Rhoma:

Tips Memainkan Chord Ridho Rhoma Kehilangan

Untuk memainkan chord Ridho Rhoma Kehilangan dengan baik, ikuti tips berikut:

Atur ritme dangdut: Lagu ini memiliki ritme dangdut yang khas. Cobalah bermain dengan tempo sedang untuk menangkap nuansanya.

Lagu ini memiliki ritme dangdut yang khas. Cobalah bermain dengan tempo sedang untuk menangkap nuansanya. Gunakan capo (opsional): Jika kunci Am terasa sulit, Anda bisa menggunakan capo di fret 2 dan mengganti kunci ke Gm untuk kemudahan.

Jika kunci Am terasa sulit, Anda bisa menggunakan capo di fret 2 dan mengganti kunci ke Gm untuk kemudahan. Latihan transisi chord: Perhatikan perubahan dari G ke F dan E ke F, karena ini bagian yang sering membuat pemula tersandung.

Cara Menyanyikan Lagu Kehilangan

Saat menyanyikan lagu ini, fokuslah pada emosi liriknya. Ridho Rhoma membawakan lagu ini dengan penuh perasaan, jadi cobalah untuk menjiwai setiap kata. Dengarkan versi aslinya untuk memahami dinamika vokalnya.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Lagu Kehilangan disukai karena liriknya yang relate dengan banyak orang. Tema kehilangan adalah pengalaman universal, dan Ridho Rhoma berhasil menyampaikannya dengan tulus. Chord yang sederhana juga membuat lagu ini sering dimainkan di berbagai acara.

Kesimpulan

Chord Ridho Rhoma Kehilangan adalah pilihan tepat untuk Anda yang ingin memainkan lagu dangdut yang penuh makna. Dengan chord sederhana dan lirik yang mudah diingat, lagu ini cocok untuk pemula maupun penggemar dangdut. Cobalah mainkan sekarang dan rasakan emosi dari lagu ini!