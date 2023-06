Tampil di Konser Taylor Swift, Ini Lirik Lagu Nonsense Sabrina Carpenter

SABRINA Carpenter merilis lagu Nonsense pada 15 Juli 2022 silam. Lagu tersebut bercerita tentang perasaannya kepada sang pasangan dan kecemasannya yang membuatnya kehilangan kendali dan mengoceh omong kosong.

Lagu yang diproduseri oleh Julian Bunetta ini merupakan trek ke-9 dalam album Emails I Can’t Send.

Berikut lirik beserta terjemahan Bahasa Indonesia dari lagu Nonsense dari Sabrina Carpenter.

Nonsense - Sabrina Carpenter

Think I only want one number in my phone

Pikirku hanya ingin satu nomor di teleponku

I might change your contact to "don't leave me alone"

Aku mungkin mengubah kontakmu untuk tidak meninggalkanku sendirian

You said you like my eyes and you like to make 'em roll

Kamu bilang kamu menyukai mataku dan kamu suka membuatnya berputar

Treat me like a queen, now you got me feelin' thrown, oh

Perlakukan aku seperti ratu sekarang kamu membuat aku merasa terlempar

But I can't help myself when you get close to me

Tapi aku tidak bisa menahan diri saat kau dekat denganku

Baby, my tongue goes numb, sounds like "bleh-blah-bleh"

Sayang lidahku mati rasa kedengarannya seperti bla, bla, bla

I don't want no one else (No, no), baby, I'm in too deep

Aku tidak ingin ada orang lain, sayang, aku terlalu dalam

Here's a lil' song I wrote (A song I wrote), it's about you and me (Me)

Ini lagu yang kutulis, ini tentang kau dan aku

I'll be honest

Aku akan jujur

Lookin' at you got me thinkin' nonsense

​​Melihatmu membuatku berpikir omong kosong

Cartwheels in my stomach when you walk in

Berputar di perutku saat kau masuk

And when you got your arms around me

Saat kau memelukku

Oh, it feels so good

Ooh rasanya sangat nyaman

I had to jump the octave

Aku harus melompati oktaf

I think I got an ex, but I forgot him

Sepertinya aku punya mantan tapi aku melupakannya

And I can't find my chill, I must've lost it

Dan aku tidak dapat menemukan rasa dinginku, aku pasti telah kehilangannya,

I don't even know, I'm talkin' nonsense

Aku bahkan tidak tahu aku berbicara omong kosong

I'm talkin', I'm talkin' (Ah-ah-ah-ah)

Aku berbicara, aku berbicara,

I'm talkin' all around the clock

Aku berbicara, sepanjang waktu

I'm talkin' hope nobody knocks

Aku berbicara, berharap tidak ada yang mengetuk

I'm talkin' opposite of soft

Aku berbicara kebalikan dari lembut

I'm talkin' wild, wild thoughts

Aku berbicara liar, pikiran liar

You gotta keep up with me

Kamu harus mengikutiku

I got some young energy

Aku mendapat energi muda

I caught the L-O-V-E

Aku menangkap CINTA

How do you do this to me?

Bagaimana kamu melakukan ini padaku?

But I can't help myself when you get close to me

Tapi aku tidak bisa menahan diri, saat kau dekat denganku

Sayang lidahku mati rasa kedengarannya seperti bla, bla, bla

I don't want no one else (No, no), baby, I'm in too deep

Aku tidak ingin ada orang lain, sayang, aku terlalu dalam

Here's a lil' song I wrote (A song I wrote), it's about you and me (Me)

Ini lagu yang kutulis, ini tentang kau dan aku

I'll be honest

Aku akan jujur

Lookin' at you got me thinkin' nonsense

​​Melihatmu membuatku berpikir omong kosong

Cartwheels in my stomach when you walk in

Berputar di perutku saat kau masuk

And when you got your arms around me

Saat kau memelukku

Oh, it feels so good

Ooh rasanya sangat nyaman

I had to hit the octave

Aku harus mencapai oktaf

I think I got an ex, but I forgot him

Sepertinya aku punya mantan tapi aku melupakannya

And I can't find my chill, I must've lost it

Dan aku tidak dapat menemukan rasa dinginku, aku pasti telah kehilangannya,

I don't even know, I'm talkin' nonsense

Aku bahkan tidak tahu aku berbicara omong kosong

I'm talkin', I'm talkin', I'm talkin'

Aku berbicara Aku berbicara Aku berbicara

I'm talkin', I'm talkin' (Na-na-na), I'm talkin' (Blah-blah, blah-blah)

Aku berbicara Aku berbicara Aku berbicara

This song catchier than chickenpox is

Lagu ini lebih menarik daripada cacar air

I bet your house is where my other sock is

Aku yakin rumahmu adalah tempat kaus kakiku yang lain

Woke up this morning, thought I'd write a pop hit, ha-ha

Bangun pagi ini berpikir aku akan menulis pop hit

How quickly can you take your clothes off? Pop quiz

Bagaimana cepat bisakah kamu melepaskan pakaianmu? Kuis dadakan

That one's not gonna make it

Yang itu tak akan berhasil

Most of these aren't gonna make—

Sebagian besar ini tak akan membuat

Seperti yang diketahui, Sabrina Carpenter akan bekolaborasi dalam konser musik Taylor Swift The Eras Tour leg Asia 2024. (Z-10)