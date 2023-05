Penonton Siaran Langsung Weverse Jungkook BTS Capai 10 Juta Orang

JUNGKOOK BTS, Kpop idol dan vokalis bertalenta hebat telah mengumpulkan pengikut global yang signifikan. Dalam sesi Live Weverse baru-baru ini, Jungkook menarik perhatian 10 juta pemirsa real-time yang luar biasa, membuktikan popularitasnya yang mendunia.

Dalam sesi Weverse Live itu, Jungkook juga melakukan percakapan menarik dan memanjakan penonton dengan keterampilan menyanyinya yang memesona.

Selama sesiWeverse Live pada 25 Mei, Jungkook menciptakan ruang virtual yang intim, berinteraksi dengan penggemar, menawarkan wawasan tentang kehidupan sehari-harinya, dan membawakan berbagai lagu yang diminta.

Setlist untuk sesi ini beragam, menampilkan lagu-lagu seperti Night Dancer, Super, That's Not How This Works, Seed, Shoong, Angel Pt1, The Planet, Cupid, Fighting, dan banyak lagi, menampilkan wawasan musik Jungkook yang luas.

Dia tidak hanya memecahkan rekor, tetapi dia juga berhasil mencapai lima tren #1 yang mencengangkan di seluruh dunia di Twitter.

Popularitasnya tidak mengenal batas, dengan siaran langsungnya menjadi tren di 161 negara, menunjukkan jangkauan sebenarnya dari basis penggemar globalnya. Selain itu, dampak kehadiran media sosial Jungkook tidak bisa diremehkan.

Nama Jungkook menghasilkan jutaan penyebutan dan viral dengan video yang ditonton tak terhitung jumlahnya jutaan kali di Tiktok, karena postingan sederhana atau siaran langsung. Hal ini menunjukkan perhatian luar biasa yang dia dapatkan.

Lagu-lagu yang dia mainkan atau nyanyikan selama live-nya dengan cepat naik ke pencarian teratas Melon real-time. Ini adalah bukti pengaruhnya di chart musik dan membuktikan kemampuannya untuk menciptakan gelombang di industri musik.

Pelantun lagu Night Dancer, Imase, berterima kasih kepada Jungkook di Twitter, Instagram Stories, dan secara khusus melakukan live di Instagram.

Popularitas Jungkook melampaui batas internasional, memikat tidak hanya basis penggemar globalnya tetapi juga platform komunitas Korea theqoo.

Dilansir dari Allkpop banyak postingan yang menyoroti Jungkook telah menciptakan semangat, memikat netizen Korea dan memicu diskusi yang luas. Bakatnya yang luar biasa, dilengkapi dengan sikap sederhannya dan hubunganny dengan para penggemar telah memainkan peran penting dalam popularitas domestiknya yang luar biasa.

Kekuatan media sosial Jungkook adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Kemampuannya untuk mendominasi tren di seluruh dunia, mengumpulkan jutaan viwers, dan menciptakan gebrakan global adalah bukti dari bakat dan popularitasnya yang luar biasa. (Z-10)