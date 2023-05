Lee Jong-suk Gelar Fan Meeting di Indonesia

AKTOR Lee Jong-suk dijadwalkan akan menggelar fan meeting di Jakarta pada 15 Juli mendatang. Kabar temu sapa penggemar tersebut dibagikan oleh agensi HighZium Studio pada Senin (22/5) di media sosialnya.

Acara temu sapa penggemar bersama pacar dari penyanyi IU tersebut, akan dimulai di Hong Kong dan berakhir di Ho Chi Minh, Vietnam.

Lee Jong-suk naik daun setelah memerankan peran utama dalam serial School 2013 bersama dengan Kim Woo-bin dan Jang Nara. Drama korea bercerita tentang Go Nam-soon (Lee Jong-suk), seorang siswa di SMA Seungri yang sering diganggu oleh Oh Jung-ho (Kwak Jung-wook) dan teman-temannya. Padahal, Go Nam-soon sebenarnya adalah mantan ketua geng saat SMP.

Tiba-tiba, Go Nam-soon bertemu dengan Park Heung-soo (Kim Woo-bin), teman SMP-nya yang merasa tersakiti karena pernah dipukuli oleh Go Nam-soon hingga kakinya patah. Pertemuan ini memberikan dinamika baru dalam persahabatan mereka.

Ada juga drama My Prettiest Moments adalah drama pertama yang dibintangi Lee Jong-suk sebagai pemeran utama. Dalam drama ini, Ia memerankan Yoon Jung-hyuk, seorang mahasiswa populer yang secara tidak sengaja bertemu dengan Lee Shin-ae (Jeon Ye-seo), seorang penderita kanker yang ingin menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit.

Setelah pertemuan itu, Yoon Jung-hyuk perlahan jatuh cinta pada Lee Shin-ae. Ia merasa menemukan makna sejati dari cinta melalui Lee Shin-ae.

Sejak itu, Ia sering terlibat dalam proyek-proyek serial yang populer dengan lawan main yang menonjol.

Beberapa serial drama yang menjadi tonggak karir Lee Jong-suk antara lain I Hear Your Voice, Doctor Stranger, Pinocchio, W Two Worlds, While You Were Sleeping, dan Big Mouth.

Ini bukan kali pertama Lee Jong-suk mengunjungi Indonesia. Pada 2018 silam, Ia juga pernah mengunjungi Jakarta meskipun dengan pengalaman yang berjalan dengan tidak lancar.

Pada 3 November 2018 saat Lee Jong Suk Fanmeeting Tour berjudul Crank Up sempat terjadi hal buruk.

Hal ini disebabkan oleh ketidakjujuran pihak promotor Indonesia mengenai pendapatan dari fan meeting Crank Up, sehingga Lee Jong-suk hampir menghadapi masalah deportasi.

Ini daftar kota yang akan dikunjungi Lee Jong-suk pada fan meeting yang bertajuk Dear My With, Lee Jong-suk.

1 Juli - HONG KONG

8 Juli - TAIPEI

15 Juli - JAKARTA

5 Agustus - DUBAI

19 Agustus - BANGKOK

10 September- SEOUL

18 September - OSAKA

21 September - TOKYO

4 Oktober - SINGAPORE

15 Oktober - MACAU

28 Oktober - HO CHI MINH

Fans Lee Jong-suk harus mulai bersiap nih, kamu termasuk yang bakal ikut fan meeting engga? (Z-10)