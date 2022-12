Film Triangle Of Sadness Hingga Cross The Line Temani Libur Nataru di KlikFilm

Memasuki akhir tahun 2022, platform digital KlikFilm menghadirkan film-film baik dari dalam maupun luar negeri, yang pernah masuk dalam jajaran festival-festival film baik nasional maupun internasional.

Bagi pecinta film yang ingin menghabiskan waktu libur akhir tahun dengan menonton film, dibulan Desember 2022 ini, KlikFilm menghadirkan diantaranya adalah, Triangle Of Sadness (jawara Festival Film Cannes 2022), Holy Spider, Pinocchio, Lamb, Summer 1993, The Guitar Mongoloid, The Blue Room, Lourdes, Le Quattro Volte, Quo Vadis, Aida?, Corpus Christi, Notre-Dame Brulle, dan Clamity. Sedangkan dijajaran film Indonesia, hadir film Cross The Line, Akibat Guna-guna Istri Muda, dan Vidkill.

"Di penghujung tahun 2022 ini, kami ingin memberikan film-film terbaik, agar bisa menjadi pengisi waktu libur Natal dan tahun baru bersama keluarga. Salah satu film yang ditunggu-tungga adalah film Triangle Of Sadness yang mendapatkan Palme d'Or pada Festival Film Cannes 2022," ungkapnya.

Sebelum menyaksikan film-film yang tayang di KlikFilm mulai 1 Desember 2022 ini, bisa dulu menyimak sinopisnya.

Triangle Of Sadness:

Triangle of Sadness ditayangkan perdana di Festival Film Cannes 2022 pada Mei 2022, di mana ia menerima tepuk tangan meriah selama delapan menit dan memenangkan Palme d'Or. Film ini beraliran satir dibalut komedi gelap yang ditulis dan disutradarai oleh Ruben Ostlund. Triangle of Sadness mengisahkan pasangan model fesyen Carl (Harris Dickinson) dan Yaya (Charlbi Dean) yang diundah dalam sebuah pelayaran kapal pesiar mewah.

Holy Spider

Disutradarai oleh Ali Abbasi, film ini menceritakan tentang seorang jurnalis perempuan yang pergi ke kota Mashhad di Iran. Jurnalis tersebut sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang pelakunya dijuluki sebagai Holy Spider.

Summer 1993

Summer 1993 mengisahkan tentang seorang anak 6 tahun, Frida (Laia Artigas), yang harus hidup dengan keluarga pamannya setelah ibunya meninggal dunia karena sakit. Frida tinggal bersama Pamannya, Esteve (David Verdaguer), dan bibinya, Marga (Bruna Cusí), juga anak perempuan mereka yang masih berusia 3 tahun, Anna (Paula Robles). Namun, Frida berubah jadi anak yang pemberontak, karena merasa tidak ada yang menyayanginya.

The Guitar Mongoloid

Film ini mengisahkan seorang anak laki-laki berusia 12 tahun membuat lagu punk, pria dewasa bermain dengan senjata, seorang wanita neurotik dengan kebahagiaan euforia yang menargetkan penghancuran diri. Kehidupan sehari-hari Swedia yang belum pernah Anda lihat sebelumnya.

Quo Vadis, Aida?

Film ini menceritakan tentang peristiwa eksekusi pasukan Serbia Bosnia terhadap warga sipil di Srebenica, Bosnia dan Herzegovina tahin 1995. Dirilis pada 2020, film ini diangkat berdasarkan kisah nyata, mengambil sudut pandang seorang staff PBB bernama Aida Selmanagic.

Akibat Guna-guna Istri Muda

Dua dukun ilmu hitam saling adu kekutan untuk orang yang minta tolong pada mereka. Harris minta tolong pada Ninik Tumbal agar Lisa, anak Hermawan, majikan Harris, mau padanya.

Cross The Line

Cross The Line mengisahkan pasangan kekasih yang hendak mencari nafkah ke negeri tetangga, Singapura. Dalam rencana itu, mimpi Haris (Chicco Kurniawan) dan Maya (Shenina Cinnamon) berhenti hanya sebatas menjadi anak buah kapal (ABK). (OL-12)