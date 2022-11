Serial Gannibal akan Tayang di Disney+ Hotstar pada Bulan Depan

BULAN depan, serial psycho thriller Gannibal akan tayang eksklusif di Disney+ Hotstar.

Dikutip dari siaran resmi, Kamis (24/11), serial Star Original yang telah melangsungkan screening di Tokyo International Film Festival ini berlatar di sebuah desa fiktif di Jepang bernama Kuge-mura.

Daigo Agawa, seorang polisi yang baru direkrut, sampai di desa tersebut setelah mengalami insiden traumatis.

Meskipun semuanya terlihat baik-baik saja bagi Daigo, serangkaian kejadian mengerikan mulai terjadi hingga akhirnya ia menyadari, ada hal yang ganjil dengan Kuge-mura serta penduduk yang tinggal di desa tersebut.

Serial itu dibintangi Yuya Yagira, Show Kasamatsu, dan Riho Yoshioka.

Diproduseri oleh Teruhisa Yamamoto, produser film Drive My Car, yang menjadi pemenang Academy Award, dan Tatsuya Iwakura, Gannibal disutradarai oleh Shinzo Katayama dan diadaptasi oleh Takamasa Oe, peraih nominasi Best Adapted Screenplay Academy Award, penulis screenplay film pemenang Academy Award Drive My Car.

Gannibal menjadi serial Jepang terbaru yang akan menambah deretan konten berkualitas asal wilayah Asia Pasifik dari The Walt Disney Company.

Penggemar storytelling asal Jepang juga dapat menikmati konten Disney+ Originals lainnya seperti Sumo Do, Sumo Don't!, yang berkisah tentang seorang murid pemalas yang terpaksa bergabung dengan Sumo Club di kampusnya agar dapat lulus.

Selain itu, ada pula Lost Man Found, yang mengisahkan tentang seorang pria yang kurang beruntung namun kehidupannya berubah setelah menemukan tiket pesawat yang hilang. (Ant/OL-1)