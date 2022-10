Eki Cahayadi, Juara di Italia, Kini Melaju di The Voice Rumania

MUSISI asal Indonesia Eki Cahayadi Kam, yang telah memenangkan ajang All Together Now di Italia pada 2020, kini akan melaju di babak tempur atau battle round The Voice Rumania 2022.

Eki, yang mengawali kariernya sebagai penyanyi jalanan di Jakarta ini, mendapat kesempatan lain untuk menunjukkan bakatnya.

Dia tidak menyangka, bisa lolos audisi The Voice Rumania dan dipilih oleh kelima juri yakni Tudor Chirila, Irina Rimes, Smiley Omul, Theo Rose, dan The Motans.

"Aku sekarang lagi di The Voice Rumania, seluruh pesertanya dari Eropa dan aku mewakili Indonesia di sana. Mudah-mudahan lolos lagi di tahap selanjutnya," ujar Eki melalui keterangan resmi, dikutip Selasa (11/10).

Berkarier di negeri orang bukanlah hal yang mudah. Eki mengaku sempat merasa khawatir jika mendapat diskriminasi.

Namun, hal tersebut tidak terbukti. Eki mengatakan malah mendapat dukungan dari para musisi lainnya. Dia pun menjadi lebih percaya diri dan berhasil membawa pulang gelar juara pada kontes All Together Now di Roma, Italia.

Eki sendiri pindah ke Italia pada 2019 untuk mengikuti sang istri yang berkampung halaman di Milan. Sempat sulit mencari pekerjaan karena terkendala bahasa, Eki akhirnya menjadi pengamen jalanan.

Menjadi pengamen di Italia bukanlah hal yang mudah. Dia harus mengikuti sejumlah audisi dan tes untuk mendapat lisensi. Setelah mendapat surat resmi, dia baru diizinkan mengamen.

Saat mengamen di Kota Milan, Eki dihampiri oleh seseorang dari All Together Now dan menyuruhnya untuk ikut audisi kontes tersebut. Eki pun mencobanya dan berhasil lolos ke semua babak hingga menjadi juara.

"Aku bangga banget karena mewakili Indonesia dan menjadi satu-satunya pemenang dari Asia," kata pria kelahiran 24 November 1986 itu.

Saat ini, Eki memiliki sebuah lagu berjudul I'll Find My Way, yang berkolaborasi dengan Ernesto De Simone.

Ke depannya, Eki berharap bisa mengikuti ajang musik San Remo agar bisa melanjutkan langkahnya ke Eurovision untuk mewakili Indonesia. Selain itu, dia juga memiliki cita-cita untuk bisa kolaborasi dengan musisi Indonesia.

"Lyodra aku fans sekali, kebetulan ada satu panggung juga dengan dia di bulan ini. Ada Deden Gonzales, Anggun (Anggun C Sasmi), Sandhy Sondoro," pungkasnya. (Ant/OL-1)