Minat Nobar Gratis Miracle In Cell No 7 Tembus 5.133 Orang

Sukses meraih 4,9 juta penonton, Falcon Pictures bersama tiga jaringan bioskop terbesar yaitu XXI, CGV dan Cinepolis menggelar sebuah acara nonton bareng film Miracle In Cell No 7 bersama yayasan anak yatim secara gratis. Sampai saat ini, sudah ada 68 yayasan anak yatim dengan jumlah sebanyak 5.133 anak yatim yang terdata.

Produser Falcon Pictures, Frederica mengungkapkan rasa terimakasih atas dukungan yang diberikan oleh tiga jaringan bioskop terbesar di Indonesia untuk acara nonton bareng Miracle In Cell No 7 bersama yayasan yatim diseluruh Indonesia." Senang sekali kita bisa berbagi kebahagiaan dengan teman-teman yatim, melalui yayasan yang ada diseluruh Indonesia. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada jaringan bioskop XXI, CGV Cinema, dan Cinepolis yang mendukung event ini," ungkapnya.

Sebagai jaringan bioskop terbesar dengan1.213 layar di 225 lokasi bioskop yang tersebar di lebih dari 75 kota/kabupaten di seluruhIndonesia jaringan bioskop XXI turut serta mendukung acara ini. Dewinta Hutagaol, Head of Corporate Communications and Brand Management Cinema XXI, menyatakan dukungan ini sebagai bentuk apresiasi XXI terhadap karya anak bangsa. "Sebagai bagian dari ekosistem perfilman Indonesia, Cinema XXI selalu berkomitmen untuk terus menumbuh kembangkan budaya bangga menonton film Indonesia di bioskop. Komitmen ini juga menjadi bentuk apresiasi kami terhadap hasil karya anak bangsa. Sebagai wujud nyata komitmen kami, Cinema XXI senantiasa berkolaborasi dan mendukung beragam penyelenggaraan nonton bareng yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk kali ini kegiatan nonton bareng anak yatim yang digagas oleh Falcon Pictures untuk film Miracle in Cell No. 7. Kami sangat mendukung kegiatan ini dan karenanya Cinema XXI memfasilitasi nonton bareng secara gratis di 12 lokasi bioskop kami untuk lebih dari 2.000 anak yatim yang berasal dari 28 Yayasan," terangnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Head Marketing & Content Departement CGV Cinemas, Diana Abbas." Kegiatan yang diinisiasikan rumah produksi Falcon ini merupakan hal yang positif dan bermanfaat di industri perfilman, bagaimana sebuah karya dapat menjadi media dalam menebarkan kebahagiaan juga keberkahan untuk semua orang. Bagaimana sebuah film dapat menyalurkan pesan-pesan baik yang bisa dinikmati seluruh masyarakat, tidak terkecuali kepada adik-adik di yayasan yatim di Indonesia," terangnya.

Sementara itu, Indriana Listia Rahmawati, Brand Marketing & Partnership Head, Cinepolis Cinema Indonesia mengaku senang, bisa terlibat dalam event ini." Sangat senang ikut mensupport kegiatan nonton bareng film Miracle In Cell No 7 bersama anak yatim. Sebagai salah satu bioskop global terbesar di Dunia, cinepolis melihat banyak hal positif yang bisa didapatkan dari kegiatan ini. Karena film & bercerita di bioskop sudah menjadi bagian kehidupan kita, alangkah baiknya kalau semua masyarakat termasuk anak yatim dapat menonton film & berbagi cerita di bioskop juga," ujarnya.

Mewakili teman-teman pemain Miracle In Cell No 7, Vino G Bastian juga mendukung nonton bareng yayasan yatim diseluruh Indonesia ini." Sebelumnya ada salah satu yayasan yang DM ke saya, kalau mereka ingin nonton Miracle In Cell No 7. Alhamdulillah waktu itu saya bisa merealisasikannya. Sekarang Falcon Pictures bisa lebih luas mengajak banyak teman-taman yatim untuk ikut nonton film Miracle In Cell No 7. Pastinya senang sekali ya," ujar Vino. (OL-12)