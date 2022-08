Produksi Season 4 Succession Telah Dimulai

PRODUKSI season keempat dari serial drama HBO Original peraih penghargaan Emmy, Succession, telah dimulai di New York City. Diciptakan oleh Jesse Armstrong, serial Succession mengeksplorasi tema-tema dinamika kekuasaan dan keluarga melalui cara pandang seorang patriark Logan Roy (Brian Cox) dan keempat anaknya yang beranjak dewasa, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin), dan Connor (Alan Ruck). Tiga season sebelumnya tersedia untuk ditonton streaming di HBO GO.

Di season 4, penjualan sang konglomerat media Waystar Royco kepada visioner teknologi Lukas Matsson kian mendekati penyelesaian. Prospek penjualan seismik ini memicu kecemasan eksistensial dan perpecahan dalam keluarga Roy ketika mereka harus mengantisipasi seperti apa kehidupan mereka setelah kesepakatan terjadi.

Sebuah perebutan kekuasaan muncul ketika keluarga ini mempertimbangkan masa depan dimana nilai budaya dan politik mereka akan terhenti.

Para pemeran baru yang akan hadir di Season empat. Mereka adalah Juliana Canfield (Jess Jordan), Hope Davis (Sandi Furness), Annabelle Dexter-Jones (Naomi Pierce), Dagmara Dominczyk (Karolina Novotney), Justin Kirk (Jeryd Mencken), Arian Moayed (Stewy Hosseini), Stephen Root (Ron Petkus), dan Alexander Skarsgard (Lukas Mattson).

Para pemeran sebelumnya juga akan hadir di Season empat:. Mereka adalah Brian Cox (Logan Roy), Jeremy Strong (Kendall Roy), Sarah Snook (Shiv [Siobhan] Roy), Kieran Culkin (Roman Roy), Alan Ruck (Connor Roy), Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans), Nicholas Braun (Greg Hirsch), J. Smith-Cameron (Gerri Kellman), Peter Friedman (Frank Vernon), David Rasche (Karl Muller), Fisher Stevens (Hugo Baker), Hiam Abbass (Marcia Roy), Justine Lupe (Willa Ferreyra), Scott Nicholson (Colin), Zoë Winters (Kerry), Jeannie Berlin (Cyd Peach).

Dua season pertama serial ini telah meraih 23 nominasi penghargaan Emmy dan memenangkan 9 penghargaan tersebut, juga tujuh Emmy untuk season kedua, salah satunya kategori Outstanding Drama Series.

Season tiga, yang mulai tayang Oktober lalu, telah menghasilkan guild award antara lain Writers Guild of America (WGA), Directors Guild of America (DGA), dan Producers Guild of America (PGA), juga Screen Actors Guild (SAG) Award untuk ansambel drama.

Season ketiga mendapatkan 25 nominasi penghargaan Emmy tahun ini, terbanyak dari tayangan apapun. (RO/OL-1)