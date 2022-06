Jurassic World Dominion Bertahan di Puncak Box Office

JURASSIC World Dominion sukses bertahan di puncak Box Office Amerika Utara saat film debutan Lightyear gagal bersinar.

Film terbaru dalam serial tentang dinosaurus itu, yang keenam dalam rangkaian film Jurassic Park, sukses meraup pendapatan sebesar US$58,7 juta.

Jurassic World Dominion dibintangi oleh Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, dan Jeff Goldblum.

Film animasi teranyar produksi Disney dan Pixar, Lightyear menduduki posisi kedua dengan raihan US$51 juta.

Pengamat menyebut hasil itu mengecewakan untuk film spinoff dari salah satu serial animasi tersukses sepanjang masa, Toy Story.

Chris Evans mengisi suara Buzz Lightyear, yang bertarung dengan Emperor Zurg, dalam upaya pulang dari sebuah planet berbahaya.

Film Lightyear sudah menuai kontroversi sejak sebelum dirilis karena menampilan adegan ciuman gay sehingga dilarang tayang di puluhan negara mayoritas Muslim.

Posisi ketiga ditempati oleh Top Gun: Maverick yang sukses meraup pendapatan sebesar US$44 juta.

Dengan total raihan sebesar US$446 juta di Amerika Serikat (AS) dan US$419 juta di luar negeri, film lanjutan dari Top Gun keluaran 1986 itu menjadi film Tom Cruise dengan pendapatan terbesar.

Posisi keempat ditempati oleh film Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang meraup pendapatan sebesar US$4,2 juta.

Adapun posisi kelima diduduki oleh The Bob's Burgers Movie. Film berdasarkan serial televisi itu meraup pendapatan sebesar US$1,1 juta. (AFP/OL-1)