The Ayayay Sapa Bandung

BAND The Ayayay, Minggu (19/6) malam tampil di Chinook Bar & Cafe, Jl Riau, Bandung.

Band asal Jakarta yang beranggotakan kakak beradik, Edo Margorevan (bas) dan Andika Patria (gitar/vokal), Ahmad Vino Maulana (drums), serta Aries Wijaksena (gitar) ini memperkenalkan karya-karya mereka di hadapan masyarakat Bandung.

Ada 10 lagu yang mereka mainkan di hadapan publik Bandung. Diantaranya Surat Buat Bangsat, MILF, Imaginary World, Melaju Di Kecepatan Tinggi, serta Jakarta Rock City.

Sebelumnya, The Ayayay juga ikut memeriahkan acara Penutupan Forprov IV Jabar di Dome Bale Rame, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/6).

Selain The Ayayay, even ini juga menampilkan Pas Band dan The Panasdalam,

Manager band The Ayayay, Herman Relani, mengatakan perjalanan ke Bandung ini memang dibuat untuk memperkenalkan The Ayayay pada pecinta musik di Bandung.

"Kami memperdengarkan musik The Ayayay yang variatif ke masyarakat Bandung. Bandung adalah salah satu kiblat musik di nusantara," katanya. (J-1)