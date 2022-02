Drummer Sam Lay Meninggal Dunia

PEMAIN drum dan vokalis Sam Lay, yang tampil dan merekam lagu bersama Muddy Waters, Howlin' Wolf, dan Bob Dylan, meninggal dunia pada usia 86 tahun.



Lay meninggal di fasilitas perawatan dekat rumahnya di Chicago, Sabtu waktu setempat, kata label Alligator Records di laman resmi, Senin (31/1).

"Satu era telah berakhir," kata Corky Spiegel, teman lama dan rekan satu band Lay. "Dia membuatmu terbang, dia menyedotmu ke dalam musik. Sam pergi ke mana pun ada musik."



Lay masuk ke dalam Rock & Roll Hall of Fame pada 2015 sebagai bagian dari Paul Butterfield Blues Band. Setelah mendapat penghargaan atas musiknya pada 2002, Alligator Records mengatakan Dylan mengirim Lay telegram berisi: "(Penghargaan) ini pantas didapatkan. Walter, Wolf, dan Muddy, mereka pasti sudah tahu — bahwa kau tidak ada duanya — keahlian bermusikmu yang sempurna dan timing yang tak tertandingi, seorang maestro dengan stik."



Lay menggebuk drum dalam lagu Howlin' Wolf, termasuk "Killing Floor," "The Red Rooster" dan "300 Pounds of Joy." Pada 1969, dia bermain drum dalam album "Fathers And Sons" dari Muddy Waters. Lay juga bermain drum bersama Dylan di Festival Folk Newport 1965 ketika sang penyanyi bermain gitar listrik dan mulai beralih ke musik rock, peristiwa penting dalam folk rock.



Lay berpulang meninggalkan putrinya, Debbie, empat cucu dan tiga cicit. (Ant/OL-6)