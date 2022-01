Jeon Do Yeon, Sol Kyung Gu, Esom, dan Goo Kyo Hwan Berkolaborasi di Film Tentang Pembunuh Bayaran

JEON Do Yeon, Sol Kyung Gu, Esom, dan Goo Kyo Hwan akan membintangi film aksi baru berjudul Gil Bok Soon, sebuah kisah tentang industri pembunuh bayaran, dilansir Soompi.

Film yang rencananya akan tayang di Netflix ini akan bercerita tentang pembunuh legendaris dari industri pembunuh bayaran bernama Gil Bok Soon. Soon berada dalam konfrontasi yang tidak terhindarkan antara membunuh atau dibunuh tepat sebelum dia memperbarui kontraknya dengan perusahaan atau agensi yang menaunginya.

Film ini akan disutradarai Byun Sung Hyun dari The Merciless, yang diputar di Festival Film Cannes ke-70.

Baca juga: Usai Vakum 6 Tahun, Aktris Park So Dam Ke Dunia Film Korea

Sejak proyek debutnya The Contact, Jeon Do Yeon telah tampil mengesankan dalam berbagai proyek termasuk dalam Happy End, You Are My Sunshine, Secret Sunshine, The Shameless, Beasts Clawing at Straws, dan lainnya.

Dalam film ini, Jeon Do Yeon akan bermain sebagai Gil Bok Soon, yang menjalani kehidupan ganda sebagai pembunuh papan atas dan seorang ibu tunggal.

Dengan penilaian yang jelas tentang situasi dan kemampuan untuk membuat apa pun menjadi senjata, Gil Bok Soon adalah pembunuh yang terampil dengan tingkat keberhasilan 100% untuk proyek-proyek yang diberikan kepadanya oleh perusahaan.

Meski demikian, dia masih kesulitan dalam membesarkan putrinya yang berusia 15 tahun, meningkatkan antisipasi untuk adegan aksi dan penggambaran emosional Jeon Do Yeon.

Sol Kyung Gu, yang membintangi The Merciless karya sutradara Byun Sung Hyun dan filmnya yang akan datang King Maker akan bekerja sama kembali dengan sang sutradara untuk Gil Bok Soon.

Selain itu, ini juga ketiga kalinya dia bekerja sama dengan Jeon Do Yeon sejak mereka berakting bersama sebagai pasangan canggung di I Wish I Had a Wife dan pasangan menikah yang harus mengucapkan selamat tinggal secara tiba-tiba kepada anak mereka di Birthday.

Reuni kedua aktor tersebut telah menarik antisipasi besar untuk chemistry mereka.

Sol Kyung Gu akan berperan sebagai CEO Cha Min Gyu dari M.K ent, yang merupakan agensi pembunuh bayaran dari Gil Bok Soon.

Cha Min Gyu adalah mentor dan bos Gil Bok Soon yang mengenali bakatnya dan membesarkannya menjadi seorang pembunuh yang tidak dapat ditentang oleh siapa pun.

Meskipun Cha Min Gyu adalah sosok yang dihormati dan dipercayai lebih dari siapa pun, dia juga orang berbahaya yang dapat mengambil semua yang dimiliki Gil Bok Soon.

Setelah membintangi Microhabitat, Inseparable Bros, Samjin Company English Class, dan Taxi Driver, Esom akan berubah menjadi Cha Min Hee, adik perempuan Cha Min Gyu dan direktur M.K.

Cha Min Hee tidak puas dengan perlakuan lembut Cha Min Gyu terhadap Gil Bok Soon dibandingkan dengan pembunuh lainnya, dan dia adalah sosok cakap yang sulit ditebak.

Terakhir, Goo Kyo Hwan akan memerankan Han Hee Sung, yang juga merupakan pembunuh A-list dari M.K.

Namun, untuk beberapa alasan, dia belum diakui Cha Min Gyu untuk keahliannya. Aktor tersebut sebelumnya memenangkan penghargaan pendatang baru untuk Jane dan dia terus memberi akting yang mengesankan untuk penampilannya di Peninsula, Escape from Mogadishu, Kingdom: Ashin of the North, dan D.P.

Gil Bok Soon diproduksi Seed Films, perusahaan yang mengerjakan proyek mendatang King Maker dan Love and Leashes. (Ant/OL-1)