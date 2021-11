Anggota Kru Film Indiana Jones 5 Meninggal di Lokasi Syuting

KRU kamera “Indiana Jones 5” Nic Cupac ditemukan tewas di kamar hotelnya di Kota Fes, Maroko, kata Walt Disney Studios mengonfirmasi kepada The Post dikutip pada Minggu.



“Hati kami tertuju pada keluarga dan teman-teman Nic Cupac, seorang kolega yang sangat berbakat dan anggota komunitas film yang akan sangat dirindukan. Kepergiannya yang tiba-tiba tidak terkait dengan produksi,” kata perwakilan produksi kepada The Post.

Baca juga: Falcon Pictures Remake Film Korea, My Sassy Girl

Penyebab kematian laki-laki berusia 54 tahun itu belum diungkapkan secara terbuka, namun ia diperkirakan telah meninggal karena sebab alamiah.



Lebih dari 100 anggota kru dilaporkan telah berkumpul di Kota Fes untuk mempersiapkan pembuatan film untuk adegan aksi yang besar. Pekerjaan Cupac mencakup membangun dan memelihara peralatan tali-temali yang mendukung kamera.



Menurut situs IMDb, Cupac juga telah bekerja di divisi kamera untuk film “Star Wars: The Last Jedi”, “Solo: A Star Wars Story”, “Cruella”, “Fantastic Beasts and Where to Find Them”, “Assassin’s Creed”, “Jurassic World: Fallen Kingdom”, dan “Venom: Let There Be Carnage”.



Selain kabar kematian kru Cupac, proses produksi “Indiana Jones 5” telah menghadapi beberapa permasalahan. Pada Juni, penduduk Hackney di London Timur mengeluh karena jalan diblokir selama berhari-hari saat tim produksi mengambil gambar di lokasi tersebut.







Pada Juni, pemeran utama Harrison Ford mengalami cedera bahu yang parah sehingga produksi film dihentikan selama tiga bulan. Ford baru kembali ke lokasi syuting di Italia dua pekan lalu.



Pada pekan lalu, Maroko melarang penerbangan dari dan menuju Inggris seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19. Akibatnya, perjalanan Ford dan syuting film dikabarkan mengalami kekacauan.



Film “Indiana Jones 5” awalnya dijadwalkan untuk diputar di bioskop pada 9 Juli 2021, tetapi diundur menjadi 29 Juli 2022 karena pandemi. Terakhir pada bulan lalu, Disney mengumumkan bahwa film ini dijadwalkan rilis pada 30 Juni 2023.