Suga BTS Rilis Versi Lengkap Lagu 'Over The Horizon' 

SUGA salah satu personel dari Boyband K-POP yaitu BTS meliris versi lengkap lagu 'Over The Horizon' yang dikenal sebagai bagian dari nada dering Samsung Galaxy. Lagu instrumental itu dibocorkan oleh Samsung Voice Of Galaxy rilis pada awalan bulan ini (Agustus)

"Suatu kehormatan untuk mengerjakan sebuah lagu yang telah menjadi bagian dari sejarah Galaxy yang sudah berjalan selama 10 tahun," ujar Suga.

Selain itu, proyek ini juga membuatnya memiliki kesempatan untuk mengimplementasikan bakat produksi dan kemampuan aransemen musik di luar genrenya serta mengasah bakat rap-nya.

Bercerita tentang inspirasi lagunya, ia mendengarkan berulang-ulang kemudian menambahkan string solo dan gitar untuk membuatnya lebih dramatis dan juga memberikan kemegahan penuh. "Saya mencoba membuat interpretasi saya sendiri sambil menjaga melodi tetap sama agar dapat satu frekuensi dengan audiens secara meluas," imbuhnya

Seperti makna dari judul lagunya 'Over The Horizon' diharapkan dapat melampaui batas keinginannya. "Tidak ada yang tahu apa yang akan terungkap, tetapi impian kita membuat kita melangkah lebih jauh dari sebelumnya" tambahnya.

Versi lengkap dari lagu Over The Horizon yang dibawakan oleh Suga BTS dirilis pada 30 Agustus 2021 di saluran YouTube BANGTANTV, dan di akun SoundCloud resmi BTS. Audiens juga dapat mengunduh versi MP3 gratis dari lagu tersebut malalui situs resmi Samsung. (OL-6)