Freddie Mercury Buat Lagu Penghormatan untuk Elvis Presley Hanya Dalam 10 Menit

FREDDIE Mercury pernah menulis lagu penghormatan untuk Elvis Presley. Menurut keterangan dua personel Queen, Roger Taylor dan Brian May, lagu tersebut dibuat Mercury di dalam kamar mandi hanya dalam waktu 10 menit.

“Fred menulis lagu di kamar mandi dalam waktu sekitar 10 menit,” ujar mereka.

Lagu itu berjudul Crazy Little Thing Called Love, yang dirilis pada 1979, dua tahun setelah kematian Presley di usia 42 tahun.

Dalam wawancara mengenai album Queen The Greatest, yang melihat kembali karier band asal Inggris itu, Taylor dan May mengingat asal-usul lagu Crazy Little Thing Called Love dan dampaknya pada grup band tersebut.

Menurut keterangan May, alasan Mercury dapat menyelesaikan lagu tersebut dengan sangat cepat adalah karena kekagumannya pada raja rock itu.

“Dia sangat menyukai Elvis. Freddie menulisnya dengan sangat cepat dan bergegas masuk dan meletakkannya bersama anak-anak. Pada saat saya sampai di sana, itu hampir selesai,” ujar May. (OL-1)