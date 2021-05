Resmi Berpisah dengan Source Music, GFRIEND Bubar?

SALAH satu girl group K-pop yang berada dibawah naungan Source Music Entertainment yaitu, GFRIEND dikabarkan resmi berpisah dengan Source Music setelah kontrak mereka habis pada tanggal 22 Mei 2021 dengan agensi tersebut.

“Setelah berbagai pertimbangan dan diskusi mendalam, para member GFRIEND dan Pihak Source Music telah mencapai kesepakatan untuk berpisah dan akan menampilkan citra yang lebih baik”

GFRIEND dikenal sebagai girl group asal Korea Selatan yang memiliki kemampuan menari yang powerful serta memiliki koreografi yang sinkron.

Berisikan Sowon, Yerin, Yuju, SinB, Eunha, dan Umji. GFRIEND telah bersama-sama selama 6 tahun dan memulai karir mereka dengan lagu yang berjudul “Glass Bead” pada tahun 2015.

Beberapa lagu yang menjadi hits tidak hanya bagi kalangan pendengar akan tetapi juga kaum awam adalah “Me Gustas Tu” (2015), “Rough” (2016), “Navillera” (2016), “Fingertip” (2017), dan lagu terbaru mereka yaitu “Mago” (2020).

GFRIEND kerap memenangkan berbagai penghargaan seperti Album of the year (2016), Seoul Music Awards for Best New Artist (2016), GFRIEND juga menjadi satu-satunya group yang memenangkan Triple Crown lebih dari satu kali pada tahun 2016. Dengan total penghargaan sebanyak 28 penghargaan.

“Kami ingin berterima kasih kepada BUDDY (nama fans GFRIEND) dan semua penggemar yang telah menunjukkan kecintaannya terhadap GFRIEND, dan kami harap kedepannya nanti kalian masih akan memberikan dukungan kepada para anggota yang akan memulai petualangan baru di area mereka masing. Source Music akan selalu memberikan dukungan terhadap para anggota yang akan menuju jenjang yang baru.”

Kabar ini tentunya membuat sedih para penggemar yang menikmati lagu-lagu yang dibawakan oleh GFRIEND, akan tetapi para penggemar akan tetap mendukung dan mengharapkan yang terbaik kepada setiap anggota GFRIEND dan berharap mereka tetap bersatu sebagai GFRIEND dan tidak dibubarkan.

Walaupun dikabarkan bahwa anggota GFRIEND akan berpisah, tetapi sampai saat ini (18/5) Source Music belum memberikan komentar lebih lanjut terkait apakah kedepannya nanti GFRIEND akan tetap bersatu sebagai 1 grup walaupun kontraknya tidak diperpanjang atau akan dibubarkan. (OL-6)