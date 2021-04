Ulang Tahun, Film Terbaik Charlie Chaplin Ditayangkan

Charlie Chaplin merupakan salah satu legenda dunia film Internasional. Dia dikenal sebagai komedian Inggris, produser, penulis, sutradara, dan komposer. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah film dunia. Pada tahun-tahun terakhirnya, Chaplin dianugerahi banyak penghargaan. Charlie Chaplin pun menerima Penghargaan Kehormatan dari Academy Award atas pengaruh tidak terhitung yang dimilikinya dalam membuat film sebagai bentuk seni pada tahun 1972, yang menjadi apresiasi atas karya-karyanya.

Untuk mengenang legenda film dunia ini, Klik Film memberikan sebuah penghormatan dengan membuat event Celebrating Charlie Chaplin's Birthday, yang bertepan dengan hari kelahiran Charlie Chaplin pada tangga 16 April. "Di Indonesia sendiri, nama Charlie Chaplin sangat dikenal sebagai seniman dan pemain film. Bahkan, Charlie Chaplin pernah 2 kali mengunjungi Indonesia, dan mendapatkan antusias dari penggemarnya.



Berikut adalah film-film Charlie Chaplin dalam Celebrating Charlie Chaplin's Birthday yang bisa disaksikan di Klik Film:

City Lights

Film komedi romantis ini dirilis pada tahun 1931 di Amerika. Film yang ditulis, disutradarai dan dibintangi oleh Charlie Chaplin ini, bercerita tentang petualangan dari The Tramp saat ia jatuh cinta dengan seorang gadis buta dan membangun persahabatan yang bergolak dengan seorang jutawan alkoholik. Meskipun film suara yang terus populer saat Chaplin mulai mengembangkan skrip pada tahun 1928, ia memutuskan untuk terus bekerja dengan produksi bisu. Syuting dimulai pada Desember 1928 dan berakhir pada bulan September 1930. City Lights adalah pengalaman pertama Chaplin sebagai komposer film. City Lights sangatlah sukses setelah dirilis pada tanggal 30 Januari tahun 1931, dengan tanggapan yang positif dan penerimaan box office sebesar $5 juta. Pada masa kini, kritikus menganggapnya tidak hanya salah satu prestasi karier tertinggi Chaplin, tapi salah satu film terbaik yang pernah dibuat. Pada tahun 1992, Perpustakaan Kongres memilih City Lights untuk direservasikan pada National Film Registry di Amerika Serikat yang "berbudaya, bersejarah, atau nilai seni yang tinggi". Pada tahun 2007, American Film Institute's ''100 Years... 100 Movies'' memberi peringkat Cahaya Kota sebagai 11 film Amerika terbaik sepanjang masa.

Limelight

Limelight adalah sebuah film komedi-drama tahun 1952 yang ditulis, diproduksi dan disutradarai oleh Charlie Chaplin. Tak seperti film-film sebelumnya, musiknya dikomposisikan oleh Chaplin dan diaransemen oleh Ray Rasch, menjadikannya film pertama yang musiknya tidak ia aransemenkan. Film tersebut dibintangi oleh Chaplin sebagai seorang komedian yang menyelamatkan seorang penari dari tindak bunuh dirinya, yang diperankan oleh Claire Bloom; peran-peran lainnya dipegang oleh Nigel Bruce, Sydney Chaplin sebagai Sydney Earl Chaplin, Wheeler Dryden, dan Norman Lloyd dengan sebuah penampilan dari Buster Keaton. Dalam adegan tarian, Bloom digantikan oleh Melissa Hayden.

A Woman Of Paris

A Woman of Paris adalah sebuah film bisu Amerika yang dirilis pada tahun 1923. Film bergenre drama tersebut, ditulis, disutradarai, diproduksi dan kemudian diberi musik oleh Charlie Chaplin. Film tersebut juga dikenal dengan judul A Woman of Paris: A Drama of Fate

The Circus

The Circus adalah sebuah film bisu 1928 yang ditulis dan disutradarai oleh Charlie Chaplin dengan Joseph Plunkett sebagai penulis. Film tersebut dibintangi oleh Chaplin, Al Ernest Garcia, Merna Kennedy, Harry Crocker, George Davis dan Henry Bergman. The Circus tayang perdana di New York City pada 6 Januari 1928, di Strand Theatre dan di Los Angeles pada 27 Januari di Grauman's Chinese Theatre. Charlie Chaplin dinominasikan untuk empat Academy Awards, tetapi Academy memberikan Chaplin Penghargaan Istimewa karena menulis, berakting, menyutradarai dan memproduksi The Circus.

The Gold Rush

The Gold Rush adalah film bisu komedi tahun 1925 yang ditulis, diproduseri, disutradarai dan dibintangi oleh Charlie Chaplin. Di film ini, Charlie Chaplin berperan sebagai Charlot. Film ini juga dibintangi Georgia Hale, Mack Swain, Tom Murray, Henry Bergman, dan Malcolm Waite. Chaplin beberapa kali menyatakan bahwa ini adalah film yang paling ia inginkan untuk dikenang. Meskipun film bisu, film ini menerima nominasi Academy Awards untuk Best Sound Recording.

Modern Times

Modern Times adalah sebuah film komedi yang dirilis pada tahun 1936 yang ditulis dan disutradarai oleh Charlie Chaplin. Film tersebut menyoroti kondisi finansial dan pekerjaan yang memprihatinkan dari beberapa orang yang menghadapi Depresi Besar. Dalam pandangan Chaplin, kondisi-kondisi tersebut diakibatkan dari efisiensi industrialisasi modern. Film tersebut dibintangi oleh Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman, Tiny Sandford dan Chester Conklin. Pada tahun 2003, film ini ditayangkan di Festival Film Canes.

The Kid

The Kid adalah sebuah film komedi-drama bisu Amerika 1921 yang ditulis, diproduksi, disutradarai, dan dibintangi oleh Charlie Chaplin, dan menampilkan Jackie Coogan sebagai putra angkatnya. Ini adalah film panjang pertama buatan Chaplin sebagai sutradara (ia sebelumnya sudah berperan dalam Tillie's Punctured Romance buatan tahun 1914). Film tersebut meraih kesuksesan besar, dan menjadi film dengan keuntungan tertinggi kedua pada 1921, setelah The Four Horsemen of the Apocalypse. The Kid menjadi salah satu film terbesar pada era film bisu.

Monsieur Verdoux

Monsieur Verdoux adalah sebuah film komedi gelap 1947 yang disutradarai dan dibintangi oleh Charlie Chaplin. Ia memerankan seorang pembunuh istri yang terinspirasi dari pembunuh berantai Henri Désiré Landru. Para pemeran pendukungnya meliputi Martha Raye, William Frawley, dan Marilyn Nash.

The Chaplin Revue

The Chaplin Revue adalah sebuah film tahun 1959 yang terdiri dari tiga film bisu buatan Charlie Chaplin. Tiga film pendek tersebut meliputi A Dog's Life, Shoulder Arms, dan The Pilgrim. Seluruh tiga film tersebut dibintangi oleh Chaplin. Untuk perilisan 1959, Chaplin menambahkan sebuah soundtrack untuk membantu dipertunjukkan kepada audien modern.

A King In A New York

A King in New York adalah sebuah film komedi Inggris 1957 yang disutradarai dan dibintangi oleh Charlie Chaplin dalam peran utama terakhirnya, yang dibintangi bersama dengan putranya Michael. Film tersebut menghadirkan pandangan satir dari era pemburuan komunis McCarthy dan aspek tertentu lainnya dari politik dan masyarakat Amerika Serikat. Film diproduksi di Eropa setelah Chaplin mengasingkan diri dari AS pada 1952, dan film ini tidak ditayangkan di Amerika Serikat sampai 1973. (OL-12)