Schitt’s Creek Menang Best Series Golden Globe

SITKOM asal Kanada, Schitt’s Creek memenangkan piala kedua mereka di Golden Globe tahun ini lewat kategori Best Musical/Comedy Series. Sebelumnya, Catherine O’Hara sudah membawa terlebih dulu piala aktris terbaik untuk series musikal/komedi.

Sementara itu, Dan Levy yang dikategorikan di aktor pendukung series musikal/komedi gagal membawa piala. Tahun lalu, pada penyelenggaraan Emmy, Schitt’s Creek mencetak rekor dengan menyapu bersih tujuh piala di kategori series komedi.

"Saya ingin berterima kasih pada para cast dan kru yang bekerja luar biasa hingga musim keenam ini. Saya juga ingin berterima kasih pada CBC, Pop TV yang masih menyediakan ruang bagi acara kecil ini. Bagi saya, acara ini adalah suatu cara untuk berpihak pada nilai dan pesan inklusivitas. Dan, menurut saya, perayaan seperti Golden Globe seharusnya juga merefleksikan nilai itu. Semoga ke depannya dibuat dengan mengedepankan nilai ini, karena masih ada banyak lagi acara series di luar sana,” kata Dan Levy, dalam pidato kemenangan seriesnya, Senin, (1/3).

Golden Globe dilangsungkan secara daring dan luring. Para nomine banyak yang menyaksikan di rumah mereka. Acara ini disiarkan NBC. Schitt’s Creek mengalahkan Emily in Paris, The Flight Attendant, The Great, dan Ted Lasso. (OL-3)