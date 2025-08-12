M Style Rayakan Summer Soirée Bali Dengan Penuh Semangat Selebrasi

Fashion show, salah satu event pada Summer Soirée Bali.(Dok.MStyle)

M Style, komunitas lifestyle eksklusif di bawah naungan Momento Group, merayakan semangat kreativitas dengan menghadirkan event terbarunya, Summer Soirée Bali. Event yang disebut sebagai babak baru ini merupakan lanjutan dari gelaran sebelumnya yang bertajuk Fusion Fashion Bali.

Di ajang ini, M Style mengajak para pecinta gaya hidup untuk menikmati atmosfer yang lebih playful dan penuh warna dalam balutan garden party, tanpa meninggalkan kesan premium yang telah menjadi ciri khasnya.

“Summer Soirée Bali adalah perayaan saat elegansi bertemu dengan keceriaan. It’s our way to embrace joyful energy, creativity, and colorful expression, tanpa meninggalkan sentuhan premium yang selalu jadi ciri khas M Style. Setelah Fusion Fashion Bali, ini adalah babak baru yang lebih playful, tapi tetap penuh semangat selebrasi,” ujar CEO of M Style, Muthia Ruskandar, saat dikonfirmasi, Selasa (12/8).

Melalui Summer Soirée Bali, M Style ingin menghadirkan pengalaman yang membaurkan gaya hidup, seni, dan komunitas dalam atmosfer yang elegan namun santai. Perayaan ini menjadi simbol dari kreativitas tanpa batas, kolaborasi lintas bidang, serta semangat untuk menjadikan Bali sebagai panggung dunia bagi inovasi dan ekspresi gaya hidup kontemporer.

Event yang berkolaborasi dengan Renaissance Bali Nusa Dua Resort, sebuah resor mewah yang merupakan bagian dari portofolio Marriott Bonvoy terletak di perbukitan di atas kawasan Nusa Dua dengan pemandangan hijau rimbun dan Samudra Hindia yang membentang luas. Terinspirasi dari pertunjukan megah tarian tradisional Bali, khususnya Tari Barong, desain Renaissance Bali Nusa Dua Resort merupakan penghormatan terhadap salah satu bentuk seni pertunjukan tertua di pulau ini.

KOLABORASI LOKAL DAN GLOBAL

Dalam tampilan event yang berlangsung, Jumat (8/8), Muthia Ruskandar mengatakan, Summer Soirée Bali menampilkan kolaborasi antara desainer lokal dan brand global yang menyuarakan semangat musim panas dalam karya yang autentik dan penuh warna. Yakni Neliyo, rumah mode asal Bali, berkolaborasi dengan brand global Havaianas untuk menghadirkan The Love Play Edit, koleksi bagi perempuan yang percaya diri, ceria, dan spontan.

Selanjutnya ada Debz Official membawakan koleksi Tropical Resort Wear bertema The Beauty of Bali, yang memadukan motif tradisional Bali dengan sentuhan modern, sebagai penghargaan atas keindahan dan makna dalam setiap perjalanan.

Ada juga Linett Lifestyle, melalui tema The Essence of Summer, Woven in Fabric, merayakan pesona musim panas yang singkat namun membekas, diungkapkan lewat desain kain yang elegan dan soulful.

“Ada juga Special Show by Ticket To The Moon sebagai brand asal Bali yang sudah mendunia, menampilkan produk kasual seperti backpack dan sling bag berwarna cerah dalam semangat Proudly Indonesian, Globally Loved,” ujarnya.

Rangkaian acaranya dimulai dengan sesi product knowledge, disusul fashion show yang merayakan keberanian dalam desain dan ekspresi diri. “Saat matahari mulai terbenam, atmosfer berubah menjadi lebih magis lewat after party dengan iringan DJ favorit Bali, menghadirkan malam tropis yang penuh gaya dan energi,” katanya.

BOOTH EKSLUSIF

Ticket To The Moon juga membuka booth eksklusif yang menampilkan perlengkapan outdoor khas mereka, simbol dari eksplorasi, keberlanjutan, dan gaya hidup aktif. Sebagai brand lokal yang telah mendunia, mereka memperkuat narasi bahwa kualitas dan kreativitas Indonesia layak mendapat panggung global.

Sementara itu Natasha Skin Clinic memperkenalkan Micro Oil Caviar, inovasi terbaru dengan teknologi encapsulation untuk kulit yang tampak lebih muda dan sehat. Lewat beauty experience yang eksklusif dan interaktif di acara ini, para tamu diajak merasakan langsung keunggulan teknologi perawatan kulit masa kini.

Selain itu ada pula Heavenly Blush yang menyegarkan sore Bali lewat sesi mencicipi varian terbaru Greek Yogurt dan Yoguruto yang tinggi protein dan rendah gula. Di akhiri dengan selebrasi minum bersama para tamu, sesi ini menciptakan momen kebersamaan yang ringan, fresh, dan penuh warna. (E-2)