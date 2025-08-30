Tembus Rp1.000, Transformasi Fandom Menjadi Aset Nyata

Ilustrasi(Dok Ist)

DRX Token, aset digital berbasis ekosistem olahraga pertama dari Indonesia, resmi menembus harga Rp1.000 per token pada akhir Agustus 2025, naik lebih dari 300% dalam 90 hari.

Pencapaian ini datang setelah beberapa bulan penuh momentum yakni volume perdagangan harian yang sempat mencapai Rp49 triliun, exposure global lewat billboard di Times Square New York, dan dukungan besar sebagai official partner Clash Of Legends Jakarta.

Founder DRX Kash Topan mengatakan milestone ini menandai transformasi DRX dari sekadar sport-tech project menjadi ekosistem Web3 yang mampu mengubah antusiasme fans olahraga menjadi nilai ekonomi nyata.

“Pencapaian Rp1.000 ini bukan hanya tentang harga. Ini adalah validasi bahwa passion olahraga bisa jadi aset. Fans tidak lagi hanya penonton, mereka kini bisa memiliki bagian dari permainan. DRX menjembatani kebiasaan lama dengan peluang baru di era digital,” ungkap Kash Topan, Sabtu (30/8).

Ia berharap capaian ini tidak hanya menunggangi momentum global, tapi bisa membangunnya di Tanah Air dengan ambisi menjangkau Asia Tenggara dan dunia.

Sebagai informasi, DRX lahir dengan misi sederhana yakni empowering fans to own the game. Melalui kombinasi tiga pilar yakni DRX Token (utility & reward), DRX Sportnet App (engagement & gamification), dan DRX Wear (sportswear NFC authentication), DRX mampu menunjukkan fandom olahraga bisa bertransformasi jadi nilai nyata, baik untuk komunitas maupun industri. (H-2)