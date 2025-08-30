Aplikasi Saham Ini Catatkan Transaksi Rp3,32 Triliun di BEI

Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan jumlah investor saham hingga akhir Juli 2025 hampir mencapai 7,4 juta, dengan sekitar 80% di antaranya berusia di bawah 40 tahun.(Dok. Stockbit)

TRANSFORMASI digital membuat investasi saham semakin mudah diakses. Melalui aplikasi di gawai, masyarakat kini bisa membuka akun, melakukan analisis, hingga bertransaksi dalam hitungan detik. Tren ini mendorong semakin banyak orang, khususnya generasi muda, untuk mulai

berinvestasi di pasar modal.

Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan jumlah investor saham hingga akhir Juli 2025 hampir mencapai 7,4 juta, dengan sekitar 80% di antaranya berusia di bawah 40 tahun. Jumlah ini naik signifikan dibanding akhir 2023 yang mencapai 5,2 juta investor dan akhir 2024 yang berjumlah 6,3 juta investor.

Pertumbuhan ini menjadi indikasi meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal, terutama melalui platform digital.

Baca juga : Panduan Lengkap Trading Saham Pemula: Mulai dari Modal Kecil

Di tengah perkembangan tersebut, aplikasi investasi dan trading saham Stockbit mencatat pencapaian bersejarah. Pada penutupan perdagangan Senin (25/8), Stockbit menempati posisi teratas di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai perusahaan sekuritas dengan nilai transaksi terbesar, mencapai Rp3,32 triliun dengan frekuensi lebih dari 976 ribu kali.

Head of PR & Corporate Communication Stockbit, William, menyampaikan bahwa sejak Januari hingga Agustus 2025, Stockbit konsisten menjadi pilihan utama investor ritel. Dari total 95 perusahaan sekuritas di Indonesia, Stockbit menduduki peringkat pertama dari sisi frekuensi dengan lebih dari 58 juta transaksi jual-beli saham sepanjang periode tersebut.

"Keunggulan Stockbit dinilai berasal dari kombinasi kemudahan, biaya kompetitif, dan fitur lengkap. Aplikasi ini ramah untuk pemula, tidak memiliki minimum deposit, serta menerapkan biaya transaksi 0,15% untuk pembelian saham dan 0,25% untuk penjualan," kata William dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (29/8).

Baca juga : Stockbit Sekuritas Raih Dua Penghargaan Best Pemungut Award

Dari sisi keamanan, Stockbit menghadirkan fitur Smart Login berbasis sidik jari dan pengenalan wajah, ditambah Two-Factor Authentication serta notifikasi untuk mencegah akses ilegal. Hal ini memperkuat kepercayaan investor terhadap platform digital.

Stockbit juga terus melengkapi diri dengan fitur analisis dan trading modern. Antarmuka yang sederhana disertai fasilitas seperti Chartbit Tools, Broker Flow, Fast Order, dan Portfolio Performance membantu pengguna dalam mengambil keputusan. Kehadiran Stockbit Desktop App yang dikembangkan internal untuk sistem operasi Windows dan MacOS, memberi pengalaman trading yang lebih fleksibel dan profesional.

Selain menyediakan platform transaksi, Stockbit juga aktif dalam edukasi pasar modal. Melalui Stockbit Academy, pengguna dapat belajar lewat modul video pembelajaran. Kegiatan edukasi juga diperluas ke berbagai kota melalui diskusi offline dan pendirian 17 Galeri Investasi bekerja sama dengan BEI dan mitra lokal. Upaya ini menunjukkan komitmen Stockbit untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. (Fal/E-1)