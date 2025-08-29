KA Buka Lowongan Pekerjaan, Masyarakat Diimbau Waspadai Penipuan

Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Suparji Rasban
29/8/2025 14:41
Pegawai PTKAI sedang bekerja membetulkan mesin. MI/ Dok. KAI Daop 4 Semarang(Supardji Rasban/MI)

KAI kembali membuka lowongan kerja bagi masyarakat. Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo menyampaikan bahwa beberapa posisi yang dibuka antara lain Kondektur, Calon Masinis, Asisten PPKA, Polsuska, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana. Ia meminta masyarakat mewaspadai penipuan selama proses rekrutmen.

"Informasi detail mengenai posisi, syarat, dan alur pendaftaran dapat diakses langsung pada laman resmi rekrutmen KAI yaitu e-recruitment.kai.id. Rekrutmen ini juga dilaksanakan secara resmi dan transparan melalui website tersebut yang merupakan satu-satunya kanal pendaftaran resmi KAI," ujar Franoto, melalui keterangan resmi, Jumat (29/8).

Ia menambahkan bagi calon pelamar yang berminat mengikuti rekrutmen sesuai formasi yang ditawarkan melakukan registrasi terlebih dahulu di website rekrutmen KAI. Bagi calon pelamar yang sudah memiliki akun di website rekrutmen, ia meminta melakukan update data dan dokumen sesuai kebutuhan.

Proses lamaran pada akun masing-masing dibuka mulai tanggal 30 Agustus sampai 1 September 2025 dan hanya bisa mengikuti 1 (satu) kali saja. Bagi calon pelamar yang sudah melengkapi data, tetapi tidak melakukan proses lamaran di akunnya pada tanggal 30 Agustus sampai 1 September 2025,  dianggap tidak mengikuti kegiatan rekrutmen.

Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek informasi rekrutmen hanya melalui laman tersebut dan tidak melalui sumber lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Masyarakat harus mewaspadai segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen KAI. Kami mengingatkan kembali, seluruh tahapan rekrutmen KAI tidak dipungut biaya apapun. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan sejumlah uang, maka itu adalah penipuan," pinta Franoto. (H-4)



Editor : Indriyani Astuti
