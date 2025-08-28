APPBI: Indonesia Shopping Festival 2025 Catat Total Transaksi Rp25,19 Triliun

Penutupan Indonesia Shopping Festival 2025(MI/Ihfa Firdausya )

ASOSIASI Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) sukses menyelenggarakan Indonesia Shopping Festival (ISF) 2025 pada 14-24 Agustus 2025 di 400 pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia. Acara yang digelar untuk menyambut HUT ke-80 RI itumencatat total transaksi sebesar Rp25,19 triliun.



Wakil Ketua Umum APPBI Sugwantono Tanto mengatakan capaian itu melampaui target awal sebesar Rp23,32 triliun.



"Pencapaian target ini diharapkan dapat menguatkan gerakan roda perekonomian Indonesia. Selama program ini berlangsung, porsi terbesar disumbang oleh brand lokal dan UMKM," ujar Sugwantono dalam acara Penutupan Indonesia Shopping Festival 2025 di Summarecon Mall Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (28/8).



APPBI menyampaikan antusiasme luar biasa dari masyarakat. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan dan ramainya aktivitas belanja di berbagai pusat perbelanjaan selama periode festival berlangsung.



ISF 2025 mengahdirkan festival kuliner khas Nusantara yang menyajikan aneka hidangan autentik dari berbagai daerah di Indonesia, bazar produk dalam negeri & UMKM yang memiliki beragam pilihan produk kreatif, mode, dan kerajinan tangan karya anak bangsa.serta pertunjukan seni dan budaya yang akan diselenggarakan di sejumlah mal tertentu.



Tidak hanya menghadirkan pengalaman berbelanja yang meriah, ISF 2025 juga berperan penting sebagai ajang kolaborasi antara pusat perbelanjaan, pelaku ritel, dan UMKM. Tujuannya untuk mendorong daya beli masyarakat sekaligus mengangkat potensi produk lokal agar semakin dikenal luas.



Penutupan Indonesia Shopping Festival berlangsung di Summarecon Mall Serpong Tangerang, bertepatan dengan pembukaan Festival Kuliner Serpong. Acara tersebut juga resmi mengumumkan program Big Shop Big Win8 yang merupakan undian belanja seluruh mal di Indonesia seperti, mobil EV Vinfast, iPhone 16, hingga jutaan voucher MAP.



Perayaan penutupan Indonesia Shopping Festival 2025 menjadi wujud kesuksesan bersama seluruh pelaku usaha di bidang ritel dan UMKM yang berfokus pada eksplorasi kebudayaan serta produk asli Indonesia. Program tersebut berhasil mendorong peningkatan kunjungan wisatawan lokal sekaligus mendongkrak penjualan di pusat-pusat perbelanjaan.



“Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Indonesia Shopping Festival selalu hadir untuk menyambut Hari Kemerdekaan dengan menghadirkan program-program unggulan. Hal tersebut guna capai target transaksi maupun jumlah pengunjung di pusat perbelanjaan. Penyelenggaraan yang berlangsung selama dua minggu ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan roda perekonomian Indonesia,” jelas Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja.



Gubernur Banten Andra Soni turut mengapresiasi capaian transaksi dalam ISF 2025.



"Saya yakin kita akan lolos dalam suasana ekonomi yang saat ini sangat menantang. Hari ini dibuktikan dengan antusiasnya para pelaku usaha khususnya UMKM dalam mengikuti kegiatan," ujarnya.



"Capaian ISF 2025 membuka mata kita bahwa insya Allah saat kita terus bergerak, kita akan menemukan solusi, maka kita akan mengatasi semua permasalahan," imbuh Soni.



Ia juga mengungkapkan berdasarkan data BPS Provinsi Banten, kontribusi sektor perdagangan yang mencakup pusat perbelanjaan atau ritel mencapai 12,15% terhadap PDRB Provinsi Banten atau berada di peringkat ketiga setelah industri pengolahan dan konsumsi.



"Pemerintah Provinsi Banten berharap UMKM Banten mendapatkan ruang dalam memasarkan produk unggulan termasuk memperkenalkan kuliner khas daerah, dan pertunjukan seni budaya Banten, memperkenalkan destinasi wisata unggulan, serta berbagai produk ekonomi kreatif Banten lainnya," tutupnya. (E-4)