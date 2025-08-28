Vietjet Tawarkan Tiket Mulai Rp0 untuk Wisatawan RI

Ilustrasi pramugari Vietjet.(Dok.Vietjet)

VIETJET, maskapai penerbangan era baru terkemuka di Asia, kembali menghadirkan kesempatan menarik bagi wisatawan Indonesia untuk menjelajahi Ho Chi Minh City, Hanoi, dan beragam destinasi menarik lainnya.

Mulai 28 hingga 30 Agustus 2025, para wisatawan dapat memesan tiket kelas Eco dengan harga mulai dari Rp0, inibelum termasuk pajak dan biaya tambahan yang tersedia melalui situs www.vietjetair.com atau aplikasi Vietjet Air.

Tiket ini berlaku untuk periode perjalanan antara 1 Oktober 2025 hingga 27 Mei 2026, sekaligus memberikan peluang berwisata lebih lama dengan harga yang tak tertandingi.

Baca juga : Gunakan SAF, Vietjet Percepat Transformasi Hijau

Saat ini, Vietjet melayani empat rute langsung bagi wisatawan Indonesia, yaitu Bali–Ho Chi Minh City, Bali–Hanoi, Jakarta–Ho Chi Minh City, dan Jakarta–Hanoi.

Untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan perjalanan pada Hari Kemerdekaan Vietnam pada 2 September, Vietjet menambahkan 10.000 kursi pada hampir 50 penerbangan domestik tambahan di Vietnam selama libur empat hari mulai 30 Agustus hingga 2 September 2025 mendatang.

Seiring dengan jaringan internasional Vietjet yang terus berkembang, para wisatawan kini dapat dengan mudah menjelajahi destinasi populer di Vietnam, seperti Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang, Nha Trang, Phu Quoc, dan Hue, serta berbagai kota besar yang dinamis di kawasan Asia-Pasifik. Promo terbatas dari Vietjet ini memberikan kesempatan bagi setiap wisatawan untuk menikmati perjalanan yang lebih hemat dan berkesan.

Baca juga : Maskapai Penerbangan Ini Berikan Promo Tiket Murah dan Fasilitas Eksklusif

Selain menghadirkan promo penerbangan, Vietjet turut berpartisipasi dalam perayaan 80 Tahun Kemerdekaan Kebebasan Kebahagiaan di Hanoi pada 28 Agustus hingga 5 September 2025. Dalam kesempatan ini, pengunjung dapat menjelajahi tonggak sejarah dan pencapaian inovatif Vietjet, mencoba beragam terobosan berbasis kecerdasan buatan (AI), serta mengikuti pameran interaktif, termasuk tantangan check-in paspor Vietjet dengan hadiah eksklusif.

Acara ini juga akan dimeriahkan oleh pertunjukan langsung, pameran kreatif, dan berbagai momen menarik yang sayang untuk dilewatkan maupun dibagikan di media sosial.

Dengan armada modern yang hemat bahan bakar, layanan terbaik dari awak kabin yang ramah, hingga pertunjukan budaya di udara, Vietjet menjadikan setiap penerbangan bukan hanya sekadar perjalanan, melainkan pengalaman yang benar-benar berkesan. (E-2)