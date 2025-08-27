Perkuat Governance, Risk, dan Control, IIA Indonesia Gelar Konferensi Nasional

Ilustrasi(Dok IIA Indonesia)

THE Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia menyelenggarakan Konferensi Nasional 2025 dengan mengusung tema Audit for Tomorrow: Strategic. Future-Ready. Sustainable., forum ini menegaskan posisi profesi audit internal sebagai mitra strategis di sektor privat maupun lembaga publik dalam memperkuat governance, risk management, dan control (GRC).



“Konferensi Nasional IIA Indonesia 2025 di Medan ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum strategis untuk mempertegas posisi profesi auditor internal sebagai penjaga integritas dan mitra tata kelola. Kita ingin meneguhkan peran audit internal sebagai elemen kunci dalam future-proofing organisasi,” ujar President IIA Indonesia sekaligus anggota International Internal Audit Standards Board (2019-2025), Angela Simatupang, dalam pidato pembukaannya, Rabu (27/8).

Ia juga menambahkan bahwa bertepatan dengan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, konferensi ini menjadi refleksi nilai kemandirian, integritas, dan tanggung jawab profesi.

“Sebagaimana bangsa yang merdeka harus adaptif menghadapi perubahan zaman, profesi kitapun harus adaptif terhadap dinamika risiko, regulasi, dan teknologi. Dengan memperkuat kompetensi, membangun kolaborasi, dan memimpin dengan teladan, auditor internal Indonesia bukan hanya relevan, tetapi juga dapat menjadi rujukan di kawasan bahkandunia,” jelasnya.



Angela menegaskan, bukti nasionalisme sejati bukanlah merasa cukup dengan praktik umum, akan tetapi nasionalisme adalah keberanian mengukur diri pada standar terbaik dunia.

"Auditor internal Indonesia tidak hanya mampu mengikuti, tetapi juga bisa menjadi teladan. Inilah semangat Merdeka yang kita bawa dari Medan untuk Indonesia, dan dari Indonesia untuk dunia," imbuhnya.



Sebagai bagian dari rangkaian konferensi, IIA Indonesiameluncurkan Survey Nasional mengenai kesiapan penerapan Global Internal Audit Standards (GIAS), keamanan siber, dan penggunaan Artificial Intelligence di kalangan auditor internal. Forum ini juga memberikan apresiasi khusus kepada para profesional yang meraih sertifikasi internasional IIAP, CIA, dan CRMA sepanjang periode 2024–2025 sebagai simbol komitmen Indonesia terhadap standar kompetensi global.



Di kesempatan yang sama, Rama Kurnia, Secretary IIA Indonesia sekaligus Ketua Panitia Konferensi Nasional 2025, turut menyampaikan apresiasinya. Ia menyatakan, tingginya antusiasme lebih dari 600 peserta, dukungan sponsor, dan partisipasi regulator maupun dunia usaha menunjukkan bahwa profesi audit internal semakin mendapat pengakuan luas.

"Kami berharap konferensi ini tidak hanya menjadi forum pembelajaran, tetapi juga memperkuat jejaring profesional di seluruh Indonesia," tandasnya.



Konferensi ini diharapkan memperkuat kontribusi auditor internal dalam meningkatkan tata kelola nasional, akuntabilitas publik, stabilitas ekonomi, serta daya saing Indonesia di era globalisasi. (E-4)