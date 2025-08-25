Cara Membuat Arang Briket dari Bahan Sederhana: Mudah & Praktis

Ilustrasi.(Freepik)

Arang briket adalah bahan bakar ramah lingkungan yang hemat biaya. Dengan bahan sederhana seperti kayu atau tempurung kelapa, kamu bisa membuat arang briket sendiri di rumah. Artikel ini akan memandu kamu langkah demi langkah tentang cara membuat arang briket dengan mudah, cocok untuk pemula!

Apa Itu Arang Briket?

Arang briket adalah arang yang dipadatkan menjadi bentuk blok atau batangan. Briket lebih tahan lama, mudah disimpan, dan menghasilkan panas yang stabil dibandingkan arang biasa. Bahan utamanya biasanya berupa limbah organik seperti serbuk kayu, tempurung kelapa, atau sekam padi.

Alat dan Bahan yang Dibutuhkan

Sebelum memulai, siapkan alat dan bahan berikut untuk membuat arang briket:

Bahan baku: Serbuk kayu, tempurung kelapa, atau sekam padi.

Serbuk kayu, tempurung kelapa, atau sekam padi. Perekat: Tepung kanji atau tapioka (sekitar 10% dari berat bahan baku).

Tepung kanji atau tapioka (sekitar 10% dari berat bahan baku). Air: Untuk mencampur perekat.

Untuk mencampur perekat. Alat pencetak: Cetakan briket (bisa dibuat dari pipa PVC atau kaleng bekas).

Cetakan briket (bisa dibuat dari pipa PVC atau kaleng bekas). Ember atau wadah: Untuk mencampur bahan.

Untuk mencampur bahan. Kompor atau tungku: Untuk memanaskan campuran perekat.

Untuk memanaskan campuran perekat. Kain atau saringan: Untuk menyaring campuran.

Langkah-Langkah Cara Membuat Arang Briket

Ikuti panduan berikut untuk membuat arang briket dengan bahan sederhana:

1. Siapkan Bahan Baku

Kumpulkan bahan seperti tempurung kelapa atau serbuk kayu. Bakar bahan ini hingga menjadi arang, lalu haluskan menggunakan blender atau tumbuk manual hingga berbentuk bubuk halus.

2. Buat Perekat

Campur tepung kanji dengan air (perbandingan 1:10). Panaskan campuran ini di atas kompor sambil diaduk hingga mengental seperti lem. Pastikan tidak ada gumpalan agar perekat merata.

3. Campur Arang dan Perekat

Masukkan bubuk arang ke dalam ember, lalu tuang perekat sedikit demi sedikit. Aduk hingga campuran merata dan bisa dibentuk. Jangan terlalu basah agar briket tidak lembek.

4. Cetak Briket

Masukkan campuran ke dalam cetakan briket. Tekan kuat-kuat agar padat. Kamu bisa menggunakan cetakan sederhana dari pipa PVC atau kaleng bekas yang sudah dilubangi.

5. Keringkan Briket

Lepaskan briket dari cetakan dan jemur di bawah sinar matahari selama 2-3 hari hingga benar-benar kering. Pastikan briket keras dan tidak mudah hancur.

6. Uji Coba Briket

Setelah kering, coba nyalakan briket menggunakan api kecil. Briket yang baik akan menyala dengan stabil dan menghasilkan sedikit asap.

Tips Sukses Membuat Arang Briket

Gunakan bahan baku yang benar-benar kering sebelum dihaluskan.

Jangan terlalu banyak menambahkan perekat agar briket tidak sulit menyala.

Cetak briket dengan ukuran seragam untuk hasil pembakaran yang konsisten.

Simpan briket di tempat kering agar tahan lama.

Manfaat Arang Briket

Membuat arang briket sendiri memiliki banyak keuntungan:

Hemat biaya: Menggunakan limbah organik yang murah.

Menggunakan limbah organik yang murah. Ramah lingkungan: Mengurangi limbah dan emisi asap berlebih.

Mengurangi limbah dan emisi asap berlebih. Praktis: Mudah disimpan dan digunakan untuk memasak atau pemanas.

Kesimpulan

Membuat arang briket dari bahan sederhana adalah cara mudah dan murah untuk mendapatkan bahan bakar berkualitas. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu bisa menghasilkan briket yang efisien dan ramah lingkungan. Yuk, coba cara membuat arang briket ini di rumah dan manfaatkan limbah organik secara maksimal!