Cara Membuat Arang Briket dari Bahan Sederhana: Mudah & Praktis

Arang briket adalah bahan bakar ramah lingkungan yang hemat biaya. Dengan bahan sederhana seperti kayu atau tempurung kelapa, kamu bisa membuat arang briket sendiri di rumah. Artikel ini akan memandu kamu langkah demi langkah tentang cara membuat arang briket dengan mudah, cocok untuk pemula!
Arang briket adalah arang yang dipadatkan menjadi bentuk blok atau batangan. Briket lebih tahan lama, mudah disimpan, dan menghasilkan panas yang stabil dibandingkan arang biasa. Bahan utamanya biasanya berupa limbah organik seperti serbuk kayu, tempurung kelapa, atau sekam padi.
Sebelum memulai, siapkan alat dan bahan berikut untuk membuat arang briket:
Ikuti panduan berikut untuk membuat arang briket dengan bahan sederhana:
Kumpulkan bahan seperti tempurung kelapa atau serbuk kayu. Bakar bahan ini hingga menjadi arang, lalu haluskan menggunakan blender atau tumbuk manual hingga berbentuk bubuk halus.
Campur tepung kanji dengan air (perbandingan 1:10). Panaskan campuran ini di atas kompor sambil diaduk hingga mengental seperti lem. Pastikan tidak ada gumpalan agar perekat merata.
Masukkan bubuk arang ke dalam ember, lalu tuang perekat sedikit demi sedikit. Aduk hingga campuran merata dan bisa dibentuk. Jangan terlalu basah agar briket tidak lembek.
Masukkan campuran ke dalam cetakan briket. Tekan kuat-kuat agar padat. Kamu bisa menggunakan cetakan sederhana dari pipa PVC atau kaleng bekas yang sudah dilubangi.
Lepaskan briket dari cetakan dan jemur di bawah sinar matahari selama 2-3 hari hingga benar-benar kering. Pastikan briket keras dan tidak mudah hancur.
Setelah kering, coba nyalakan briket menggunakan api kecil. Briket yang baik akan menyala dengan stabil dan menghasilkan sedikit asap.
Membuat arang briket sendiri memiliki banyak keuntungan:
Membuat arang briket dari bahan sederhana adalah cara mudah dan murah untuk mendapatkan bahan bakar berkualitas. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu bisa menghasilkan briket yang efisien dan ramah lingkungan. Yuk, coba cara membuat arang briket ini di rumah dan manfaatkan limbah organik secara maksimal!
