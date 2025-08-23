WTO Disebut Pro Indonesia, Uni Eropa Diharap Cabut Bea Impor Biodiesel

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (23/8/2025).(Mi/ Naufal Zuhdi)

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Organisasi Perdagangan Dunia/World Trade Organization (WTO) mendukung Indonesia dalam sengketa biodiesel antara Indonesia dengan Uni Eropa. Sebagai informasi, sengketa tersebut berkaitan dengan pengenaan bea masuk imbalan (countervailing duties) terhadap impor biodiesel asal Indonesia oleh Uni Eropa sebesar 8-18%.

Pada Agustus 2023, Indonesia telah menjalin konsultasi dengan WTO dengan membentuk panel penyelesaian sengketa tersebut dan panel tersebut resmi terbentuk pada November 2023 silam. "Kabar baiknya bahwa panel WTO itu mendukung Indonesia di dalam keputusan terkait dengan dikenakannya dumping duty biodiesel di Eropa,” kata Menko Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/8).

Dengan mendapatkan dukungan dari WTO lewat panel tersebut, Airlangga berharap Uni Eropa bisa mencabut pengenaan bea imbalan atas produk biodiesel milik Indonesia.

“Sebagai konsekuensi dari keputusan panel WTO, maka tentu EU perlu untuk mencabut dumping yang diberikan. Kita Indonesia tinggal menunggu bagaimana EU merespons terhadap keputusan panel WTO tersebut. Jadi ini adalah kabar baik dalam perkembangan terkait dengan komoditas andalan ekspor Indonesia,” pungkas Airlangga. (M-1)