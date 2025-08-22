Menko Airlangga Dorong SRC Jadi Penyalur Beras SPHP

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 yang diselenggarakan PT HM Sampoerna.(MI/Ihfa Firdausya)

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap jaringan toko kelontong SRC yang memiliki 250.000 outlet di seluruh Indonesia turut menjadi penyalur beras dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Hal itu disampaikan Airlangga dalam acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 yang diselenggarakan PT HM Sampoerna di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat (22/8). SRC atau Sampoerna Retail Community sendiri merupakan program pemberdayaan UMKM oleh PT HM Sampoerna Tbk.

“SRC dengan outlet yang 250.000 diharapkan bisa menyalurkan SPHP sehingga masyarakat di sekitar SRC bisa menikmati beras dengan harga terjangkau. Ini pengusaha SRC sanggup tidak?” ujar Airlangga yang disambut antusias ratusan pengusaha SRC yang hadir.

Selain beras SPHP, kata Airlangga, SRC juga bisa menjadi distributor gas tipe Bright Gas. Pada kesempatan itu, Menko Perekonomian turut menyaksikan MoU antara SRC dengan beberapa BUMN, antara lain BRI, Telkomsel, Pos Indonesia, dan Pertamina Patra Niaga, termasuk Bulog.

Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk Ivan Cahyadi menyatakan antusiasmenya atas kerja sama yang dilakukan dengan beberapa BUMN. “Kerja sama dengan Bulog untuk memperkuat Rumah Pangan Kita (RPK), kemudian dengan Telkomsel bisa memperkuat digitalisasi, dengan BRI memperkuat akses dan inklusi keuangan, dengan PT Pos terkait logistik,” kata Ivan.

“Ini adalah wujud nyata Indonesia Incorporated di mana antara pemerintah, swasta, dan BUMN serta pelaku UMKM semua bisa bergandengan tangan untuk menuju ketahanan ekonomi yang lebih luar biasa,” pungkasnya. (E-2)